https://ria.ru/20211115/polsha-1759142587.html

Задержанных в Польше журналистов RT France доставили в суд

Задержанных в Польше журналистов RT France доставили в суд - РИА Новости, 15.11.2021

Задержанных в Польше журналистов RT France доставили в суд

Журналистов RT France — корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори — доставили в суд польского города Сокулка, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:58

2021-11-15T15:58

2021-11-15T18:09

в мире

польша

rt france

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 15 ноя — РИА Новости. Журналистов RT France — корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори — доставили в суд польского города Сокулка, сообщил РИА Новости представитель полиции Подляского воеводства.В суде Сокулки подтвердили, что получили это дело, но рассмотрение пока не назначили.Калифу и Демори задержали на польско-белорусской границе. Как сообщили РИА Новости в полиции, причиной стало якобы незаконное нахождение в зоне ЧП.Журналистам грозит наказание в виде штрафа или ареста.Главный редактор RT France Ксения Федорова выразила надежду, что задержание съемочной группы не связано с тем, что журналисты работают на RT, добавив, что они приехали на границу с опознавательными знаками. Федорова также сообщила РИА Новости, что журналисты могли не знать о трехкилометровой зоне ЧП на границе.На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения. Находиться там разрешено только местным жителям и лицам со специальными разрешениями. Глубина зоны ЧП составляет около трех километров от линии границы.Как пояснял министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, режим чрезвычайного положения затронул 115 населенных пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. По его словам, ограничения "в минимальной степени" касаются постоянных жителей этих населенных пунктов. На территориях запрещены экскурсии, манифестации, другие массовые мероприятия. Режим ЧП в Польше ввели впервые с 1990 года.

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T15:58 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, rt france, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии