https://ria.ru/20211115/polsha-1759135505.html

В Польше выпустят монету и банкноту "Защита польской восточной границы"

В Польше выпустят монету и банкноту "Защита польской восточной границы" - РИА Новости, 15.11.2021

В Польше выпустят монету и банкноту "Защита польской восточной границы"

Национальный банк Польши срочно выпустит коллекционные монету и банкноту "Защита польской восточной границы", говорится в сообщении банка. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:25

2021-11-15T15:25

2021-11-15T15:25

в мире

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Национальный банк Польши срочно выпустит коллекционные монету и банкноту "Защита польской восточной границы", говорится в сообщении банка.О номиналах монеты и банкноты пока не сообщается.Отмечается, что польский Национальный банк имеет исключительное право на выпуск польских монет и банкнот. Все денежные знаки, выпущенные Нацбанком, в том числе коллекционные, являются законным платежным средством в польском регионе.На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

польша

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2021

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в мире, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии