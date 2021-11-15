В Польше выпустят монету и банкноту "Защита польской восточной границы"
Нацбанк Польши срочно выпустит монету и банкноту "Защита польской восточной границы"
© AP Photo / BelTA / Oksana ManchukСотрудники польской полиции и мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Национальный банк Польши срочно выпустит коллекционные монету и банкноту "Защита польской восточной границы", говорится в сообщении банка.
"Будет новая монета и новая банкнота "Защита польской восточной границы. Председатель Национального банка профессор Адам Глапиньски принял решение выпустить в ускоренном режиме коллекционную монету и банкноту, посвященную защите польской восточной границы", - говорится в сообщении.
О номиналах монеты и банкноты пока не сообщается.
Отмечается, что польский Национальный банк имеет исключительное право на выпуск польских монет и банкнот. Все денежные знаки, выпущенные Нацбанком, в том числе коллекционные, являются законным платежным средством в польском регионе.
На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.