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Польша не сообщала в посольство об обвинениях в адрес задержанных россиян

Польша не сообщала в посольство об обвинениях в адрес задержанных россиян - РИА Новости, 15.11.2021

Польша не сообщала в посольство об обвинениях в адрес задержанных россиян

Польские власти не сообщали посольству РФ о предъявлении обвинений двум россиянам за организацию нелегальной миграции, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:44

2021-11-15T13:44

2021-11-15T13:44

в мире

польша

владимир александров

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польские власти не сообщали посольству РФ о предъявлении обвинений двум россиянам за организацию нелегальной миграции, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров."Польские власти нас официально не уведомляли о предъявлении российским гражданам обвинений в содействии нелегальной миграции. Обращений наших граждан в российские консульские учреждения в Польше с просьбой оказать консульскую помощь по данному факту также не поступало", - сказал Александров.Ранее об обвинениях двум российским гражданам сообщила польская прокуратура.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T13:44 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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