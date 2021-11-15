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Польша не сообщала в посольство об обвинениях в адрес задержанных россиян
Польша не сообщала в посольство об обвинениях в адрес задержанных россиян - РИА Новости, 15.11.2021
Польша не сообщала в посольство об обвинениях в адрес задержанных россиян
Польские власти не сообщали посольству РФ о предъявлении обвинений двум россиянам за организацию нелегальной миграции, сообщил РИА Новости официальный... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:44
2021-11-15T13:44
2021-11-15T13:44
в мире
польша
владимир александров
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польские власти не сообщали посольству РФ о предъявлении обвинений двум россиянам за организацию нелегальной миграции, сообщил РИА Новости официальный представитель дипмиссии Владимир Александров."Польские власти нас официально не уведомляли о предъявлении российским гражданам обвинений в содействии нелегальной миграции. Обращений наших граждан в российские консульские учреждения в Польше с просьбой оказать консульскую помощь по данному факту также не поступало", - сказал Александров.Ранее об обвинениях двум российским гражданам сообщила польская прокуратура.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-15T13:44
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в мире, польша, владимир александров, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Польша не сообщала в посольство об обвинениях в адрес задержанных россиян
Посольству в Варшаве неизвестно о выдвинутом россиянам обвинении в содействии миграции