https://ria.ru/20211115/peskov-1759095119.html

В Кремле сообщили о продлении срока службы главы ФСБ

В Кремле сообщили о продлении срока службы главы ФСБ - РИА Новости, 15.11.2021

В Кремле сообщили о продлении срока службы главы ФСБ

Главе ФСБ Александру Бортникову продлили срок полномочий на службе после его 70-летия, которое он отмечает в понедельник, 15 ноября, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:34

2021-11-15T12:34

2021-11-15T12:34

александр бортников

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Главе ФСБ Александру Бортникову продлили срок полномочий на службе после его 70-летия, которое он отмечает в понедельник, 15 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не могу ответить точно по сроку, на какой срок продлили, мне нужно уточнить... Да (продлили), он продолжает работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, продлили ли Бортникову срок службы после 70-летия и на какой срок.Директор ФСБ России Александр Бортников 15 ноября отмечает 70-летие. Бортников возглавляет ФСБ с 2008 года.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бортников, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)