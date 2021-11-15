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В Кремле сообщили о продлении срока службы главы ФСБ
В Кремле сообщили о продлении срока службы главы ФСБ - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле сообщили о продлении срока службы главы ФСБ
Главе ФСБ Александру Бортникову продлили срок полномочий на службе после его 70-летия, которое он отмечает в понедельник, 15 ноября, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:34
2021-11-15T12:34
2021-11-15T12:34
александр бортников
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Главе ФСБ Александру Бортникову продлили срок полномочий на службе после его 70-летия, которое он отмечает в понедельник, 15 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не могу ответить точно по сроку, на какой срок продлили, мне нужно уточнить... Да (продлили), он продолжает работать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, продлили ли Бортникову срок службы после 70-летия и на какой срок.Директор ФСБ России Александр Бортников 15 ноября отмечает 70-летие. Бортников возглавляет ФСБ с 2008 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр бортников, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В Кремле сообщили о продлении срока службы главы ФСБ
Песков: главе ФСБ Бортникову продлили срок полномочий на службе