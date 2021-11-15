16:35 15.11.2021 (обновлено: 19:59 15.11.2021)
В Минобороны показали фильм "Небо" о подвиге летчика Пешкова
В Минобороны прошел показ художественного фильма "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Минобороны прошел пресс-показ фильма "Небо", посвященного подвигу погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова.
Это первая художественная картина, повествующая о контртеррористической военной операции России в Арабской Республике. Ее создала компания "Триикс Медиа" совместно с ведомством. Режиссером-постановщиком, автором сценария и одним из продюсеров выступил Игорь Копылов ("Ржев"). В ней играют такие артисты, как Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак. Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими. Лента выходит в прокат 18 ноября.
24 ноября 2020, 00:33Катастрофа российского Су-24 в Сирии 24 ноября 2015 года
Фильм основан на реальных событиях. Двадцать четвертого ноября 2015 года во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Летчики Олег Пешков и Константин Мурахтин успели катапультироваться. Штурману Мурахтину удалось спастись, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже их уничтожили. Погибшему пилоту присвоено звание Героя России посмертно, Мурахтин получил орден Мужества. Майор был главным консультантом на съемочной площадке.
В центре киноистории два главных героя: подполковник Олег Сошников и капитан Константин Муравьев.
Министр обороны Сергей Шойгу поручил включить эту картину в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах.
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
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Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
2 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
3 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
1 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
2 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
3 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)