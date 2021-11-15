https://ria.ru/20211115/peshkov-1759149595.html

В Минобороны показали фильм "Небо" о подвиге летчика Пешкова

В Минобороны показали фильм "Небо" о подвиге летчика Пешкова - РИА Новости, 15.11.2021

В Минобороны показали фильм "Небо" о подвиге летчика Пешкова

В Минобороны прошел пресс-показ фильма "Небо", посвященного подвигу погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:35

2021-11-15T16:35

2021-11-15T19:59

общество

сирия

игорь петренко

су-24

крушение российского су-24 у границы турции

константин мурахтин

олег пешков

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Минобороны прошел пресс-показ фильма "Небо", посвященного подвигу погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова.Это первая художественная картина, повествующая о контртеррористической военной операции России в Арабской Республике. Ее создала компания "Триикс Медиа" совместно с ведомством. Режиссером-постановщиком, автором сценария и одним из продюсеров выступил Игорь Копылов ("Ржев"). В ней играют такие артисты, как Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак. Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими. Лента выходит в прокат 18 ноября.Фильм основан на реальных событиях. Двадцать четвертого ноября 2015 года во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Летчики Олег Пешков и Константин Мурахтин успели катапультироваться. Штурману Мурахтину удалось спастись, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже их уничтожили. Погибшему пилоту присвоено звание Героя России посмертно, Мурахтин получил орден Мужества. Майор был главным консультантом на съемочной площадке.В центре киноистории два главных героя: подполковник Олег Сошников и капитан Константин Муравьев.Министр обороны Сергей Шойгу поручил включить эту картину в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах.

https://ria.ru/20201124/katastrofa-1585925621.html

сирия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сирия, игорь петренко, су-24, крушение российского су-24 у границы турции, константин мурахтин, олег пешков, россия