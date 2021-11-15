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В Минобороны показали фильм "Небо" о подвиге летчика Пешкова
В Минобороны показали фильм "Небо" о подвиге летчика Пешкова - РИА Новости, 15.11.2021
В Минобороны показали фильм "Небо" о подвиге летчика Пешкова
В Минобороны прошел пресс-показ фильма "Небо", посвященного подвигу погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:35
2021-11-15T19:59
общество
сирия
игорь петренко
су-24
крушение российского су-24 у границы турции
константин мурахтин
олег пешков
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Минобороны прошел пресс-показ фильма "Небо", посвященного подвигу погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова.Это первая художественная картина, повествующая о контртеррористической военной операции России в Арабской Республике. Ее создала компания "Триикс Медиа" совместно с ведомством. Режиссером-постановщиком, автором сценария и одним из продюсеров выступил Игорь Копылов ("Ржев"). В ней играют такие артисты, как Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак. Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими. Лента выходит в прокат 18 ноября.Фильм основан на реальных событиях. Двадцать четвертого ноября 2015 года во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Летчики Олег Пешков и Константин Мурахтин успели катапультироваться. Штурману Мурахтину удалось спастись, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже их уничтожили. Погибшему пилоту присвоено звание Героя России посмертно, Мурахтин получил орден Мужества. Майор был главным консультантом на съемочной площадке.В центре киноистории два главных героя: подполковник Олег Сошников и капитан Константин Муравьев.Министр обороны Сергей Шойгу поручил включить эту картину в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах.
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сирия
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общество, сирия, игорь петренко, су-24, крушение российского су-24 у границы турции, константин мурахтин, олег пешков, россия
16:35 15.11.2021 (обновлено: 19:59 15.11.2021)
 
В Минобороны показали фильм "Небо" о подвиге летчика Пешкова

В Минобороны прошел показ художественного фильма "Небо" о подвиге летчика Олега Пешкова

© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
© Триикс Медиа (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Минобороны прошел пресс-показ фильма "Небо", посвященного подвигу погибшего в Сирии летчика Олега Пешкова.
Это первая художественная картина, повествующая о контртеррористической военной операции России в Арабской Республике. Ее создала компания "Триикс Медиа" совместно с ведомством. Режиссером-постановщиком, автором сценария и одним из продюсеров выступил Игорь Копылов ("Ржев"). В ней играют такие артисты, как Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак. Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в лагере подготовки Сил специальных операций вместе с военнослужащими. Лента выходит в прокат 18 ноября.
В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Катастрофа российского Су-24 в Сирии 24 ноября 2015 года
Фильм основан на реальных событиях. Двадцать четвертого ноября 2015 года во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Летчики Олег Пешков и Константин Мурахтин успели катапультироваться. Штурману Мурахтину удалось спастись, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже их уничтожили. Погибшему пилоту присвоено звание Героя России посмертно, Мурахтин получил орден Мужества. Майор был главным консультантом на съемочной площадке.
В центре киноистории два главных героя: подполковник Олег Сошников и капитан Константин Муравьев.
Министр обороны Сергей Шойгу поручил включить эту картину в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах.
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
1 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
2 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
Кадр из фильма Небо
3 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
1 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
2 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
3 из 3
Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
 
ОбществоСирияИгорь ПетренкоСу-24Крушение российского Су-24 у границы ТурцииКонстантин МурахтинОлег ПешковРоссия
 
 
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