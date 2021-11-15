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В Росстате предположили, что следующая перепись пройдет по другим правилам
В Росстате предположили, что следующая перепись пройдет по другим правилам - РИА Новости, 15.11.2021
В Росстате предположили, что следующая перепись пройдет по другим правилам
Следующая перепись в России, скорее всего, пройдет по совсем другим правилам, заявил глава Росстата Павел Малков на брифинге в понедельник. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:47
2021-11-15T16:47
общество
госуслуги
федеральная служба государственной статистики (росстат)
павел малков
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следующая перепись в России, скорее всего, пройдет по совсем другим правилам, заявил глава Росстата Павел Малков на брифинге в понедельник.Всероссийская перепись населения прошла в России в период с 15 октября по 14 ноября. Принять участие в ней можно было как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале "Госуслуги". Завершен только первый этап переписи, и впереди второй - обработка полученной информации.Малков рассказал, что за время переписи на горячую линию поступило более 70 тысяч звонков, более 665 тысяч сообщений было размещено в соцсетях на тему переписи, более 15 тысяч из них содержали критику."Хочу поблагодарить отдельно всех, кто сообщал в соцсетях и на горячую линию об ошибках, недочетах, злоупотреблениях. Вся эти информация ляжет в основу нашей дальнейшей работы и при подготовке результатов работы, и при подготовке следующей переписи, которая уже пройдет, скорее всего, по совсем другим правилам", - сказал Малков.По его словам, через портал "Госуслуги" переписалось более 25 миллионов человек (около 10 миллионов домохозяйств).Всего информация собиралась из 4 источников - помимо портала "Госуслуги", она поступала от переписчиков, от спецконтингента и также учитывались административные данные. Статистическому ведомству предстоит свести полученные из всех источников сведения и очистить их от дублирования, после этого можно будет говорить о конкретных цифрах.
https://ria.ru/20211115/rosstat-1759142458.html
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общество, госуслуги, федеральная служба государственной статистики (росстат), павел малков, всероссийская перепись населения, россия
16:47 15.11.2021
 
В Росстате предположили, что следующая перепись пройдет по другим правилам

Глава Росстата Малков предположил, что следующая перепись продет по совсем другим правилам

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудница Росстата во время проведения Всероссийской переписи населения в Москве
Сотрудница Росстата во время проведения Всероссийской переписи населения в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следующая перепись в России, скорее всего, пройдет по совсем другим правилам, заявил глава Росстата Павел Малков на брифинге в понедельник.
Всероссийская перепись населения прошла в России в период с 15 октября по 14 ноября. Принять участие в ней можно было как в традиционном формате с помощью переписчика, так и в электронном - на портале "Госуслуги". Завершен только первый этап переписи, и впереди второй - обработка полученной информации.
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Малков рассказал, что за время переписи на горячую линию поступило более 70 тысяч звонков, более 665 тысяч сообщений было размещено в соцсетях на тему переписи, более 15 тысяч из них содержали критику.
"Хочу поблагодарить отдельно всех, кто сообщал в соцсетях и на горячую линию об ошибках, недочетах, злоупотреблениях. Вся эти информация ляжет в основу нашей дальнейшей работы и при подготовке результатов работы, и при подготовке следующей переписи, которая уже пройдет, скорее всего, по совсем другим правилам", - сказал Малков.
По его словам, через портал "Госуслуги" переписалось более 25 миллионов человек (около 10 миллионов домохозяйств).
Всего информация собиралась из 4 источников - помимо портала "Госуслуги", она поступала от переписчиков, от спецконтингента и также учитывались административные данные. Статистическому ведомству предстоит свести полученные из всех источников сведения и очистить их от дублирования, после этого можно будет говорить о конкретных цифрах.
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ОбществоГосуслугиФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Павел МалковВсероссийская перепись населенияРоссия
 
 
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