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Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины
Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины - РИА Новости, 15.11.2021
Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины
Американские военные продолжают с тревогой наблюдать необычную военную активность РФ вблизи границ с Украиной и призывают российских коллег к транспарентности,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:05
2021-11-15T23:15
украина
сша
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Американские военные продолжают с тревогой наблюдать необычную военную активность РФ вблизи границ с Украиной и призывают российских коллег к транспарентности, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Кирби посетовал на "отсутствие транспарентности" с российской стороны по поводу концентрации сил в западной части страны. "Мы продолжаем призывать их к транспарентности", - сказал он.
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украина, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, джон кирби
23:05 15.11.2021 (обновлено: 23:15 15.11.2021)
 
Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины

В Пентагоне заявили о "военной активности и концентрации сил России" у границ Украины

© REUTERS / Al Drago/File PhotoЛоготип в зале брифингов в Пентагоне
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Al Drago/File Photo
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Американские военные продолжают с тревогой наблюдать необычную военную активность РФ вблизи границ с Украиной и призывают российских коллег к транспарентности, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы по-прежнему видим необычную военную активность и концентрацию сил в России, но вблизи украинских границ. Нас это продолжает беспокоить", - сообщил он на брифинге для прессы.
Кирби посетовал на "отсутствие транспарентности" с российской стороны по поводу концентрации сил в западной части страны. "Мы продолжаем призывать их к транспарентности", - сказал он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
19:26
В Пентагоне рассказали о предстоящем визите нового главы Минобороны Украины
 
УкраинаСШАМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВ миреДжон Кирби
 
 
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