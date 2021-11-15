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Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины
Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины - РИА Новости, 15.11.2021
Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины
Американские военные продолжают с тревогой наблюдать необычную военную активность РФ вблизи границ с Украиной и призывают российских коллег к транспарентности,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T23:05
2021-11-15T23:05
2021-11-15T23:15
украина
сша
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
россия
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Американские военные продолжают с тревогой наблюдать необычную военную активность РФ вблизи границ с Украиной и призывают российских коллег к транспарентности, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Кирби посетовал на "отсутствие транспарентности" с российской стороны по поводу концентрации сил в западной части страны. "Мы продолжаем призывать их к транспарентности", - сказал он.
https://ria.ru/20211115/reznikov-1759187795.html
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украина, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, джон кирби
23:05 15.11.2021 (обновлено: 23:15 15.11.2021)
Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины
В Пентагоне заявили о "военной активности и концентрации сил России" у границ Украины