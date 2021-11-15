https://ria.ru/20211115/pentagon-1759209293.html

Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины

Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины - РИА Новости, 15.11.2021

Пентагон заявил о "необычной военной активности России" у границ Украины

Американские военные продолжают с тревогой наблюдать необычную военную активность РФ вблизи границ с Украиной и призывают российских коллег к транспарентности,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T23:05

2021-11-15T23:05

2021-11-15T23:15

украина

сша

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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в мире

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Американские военные продолжают с тревогой наблюдать необычную военную активность РФ вблизи границ с Украиной и призывают российских коллег к транспарентности, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Кирби посетовал на "отсутствие транспарентности" с российской стороны по поводу концентрации сил в западной части страны. "Мы продолжаем призывать их к транспарентности", - сказал он.

https://ria.ru/20211115/reznikov-1759187795.html

украина

сша

россия

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украина, сша, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, джон кирби