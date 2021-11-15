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В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах
В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах - РИА Новости, 15.11.2021
В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах
Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, занимает первое место с 24,86% голосов на парламентских выборах в Болгарии, сообщает... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T06:13
2021-11-15T06:13
в мире
болгария
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, занимает первое место с 24,86% голосов на парламентских выборах в Болгарии, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки 10,89% бюллетеней.По данным ЦИК, второе место предварительно у политсилы "Движение за права и свободы", которая набирает 20,84% голосов. Правая коалиция ГЕРБ-СДС получает 18,45% и занимает третье место, за ней следует популистская партия "Есть такой народ" (10,26%).Четырехпроцентный барьер для прохождения в Народное собрание преодолевают Болгарская социалистическая партия (БСП) (7,69%), "Демократическая Болгария" (5,95%) и националистическая партия "Возрождение" (5,6%).
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в мире, болгария
06:13 15.11.2021
 
В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах

В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах с 24,86 процента голосов

© AP Photo / Visar KryeziuЖенщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии
Женщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Visar Kryeziu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, занимает первое место с 24,86% голосов на парламентских выборах в Болгарии, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки 10,89% бюллетеней.
По данным ЦИК, второе место предварительно у политсилы "Движение за права и свободы", которая набирает 20,84% голосов. Правая коалиция ГЕРБ-СДС получает 18,45% и занимает третье место, за ней следует популистская партия "Есть такой народ" (10,26%).
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 06:10
Действующий президент Болгарии Радев лидирует на выборах
Четырехпроцентный барьер для прохождения в Народное собрание преодолевают Болгарская социалистическая партия (БСП) (7,69%), "Демократическая Болгария" (5,95%) и националистическая партия "Возрождение" (5,6%).
 
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