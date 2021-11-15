https://ria.ru/20211115/partiya-1759046360.html

В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах

В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах - РИА Новости, 15.11.2021

В Болгарии партия "Продолжаем перемены" лидирует на выборах

Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, занимает первое место с 24,86% голосов на парламентских выборах в Болгарии, сообщает... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T06:13

2021-11-15T06:13

2021-11-15T06:13

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Центристская партия "Продолжаем перемены", образованная в сентябре, занимает первое место с 24,86% голосов на парламентских выборах в Болгарии, сообщает Центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки 10,89% бюллетеней.По данным ЦИК, второе место предварительно у политсилы "Движение за права и свободы", которая набирает 20,84% голосов. Правая коалиция ГЕРБ-СДС получает 18,45% и занимает третье место, за ней следует популистская партия "Есть такой народ" (10,26%).Четырехпроцентный барьер для прохождения в Народное собрание преодолевают Болгарская социалистическая партия (БСП) (7,69%), "Демократическая Болгария" (5,95%) и националистическая партия "Возрождение" (5,6%).

https://ria.ru/20211115/prezident-1759046237.html

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