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Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне

Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне - РИА Новости, 15.11.2021

Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне

Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и другие - откроют в Москве в этом сезоне,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:38

2021-11-15T12:38

2021-11-15T13:25

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и другие - откроют в Москве в этом сезоне, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что первыми уже в ноябре заработают катки с искусственным покрытием, всего их подготовлено более 150. Впервые такие площадки обустроены в парке Северного речного вокзала, сквере на улице Хачатуряна и в парке в Олонецком проезде.Катки с естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки начнут открывать после установления устойчивых отрицательных температур.В парках "Сокольники" и "Хованская дубрава" появятся новые лыжные трассы, в Таганском парке и парке Дубки - снежные и ледяные горки. На улице Металлургов откроется горнолыжный склон, на улице Дольской - места для катания на тюбингах."Этой зимой на территории создаваемого "Парка Яуза" будут работать 23 объекта зимнего отдыха. В сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом. Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта", - сообщил заммэра.Он добавил, что москвичи и гости столицы смогут посетить объекты зимнего отдыха на шести парковых территориях, прилегающих к набережным Москвы-реки.В парке "Южный кластер" на улице Борисовские пруды заработают открытый каток и лыжные трассы. В парке "Фили" откроются снежные горки и городки, универсальные площадки для зимних видов спорта. В парках 850-летия Москвы, Братеевской пойме, музее-заповеднике "Коломенское" и природно-историческом парке "Москворецкий" появятся лыжные трассы.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на всех объектах зимнего отдыха создадут необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Особое внимание будет уделяться соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, новости - туризм