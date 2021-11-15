Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211115/obekty-1759095970.html
Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне
Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне - РИА Новости, 15.11.2021
Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне
Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и другие - откроют в Москве в этом сезоне,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:38
2021-11-15T13:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588740710_0:31:2955:1693_1920x0_80_0_0_cfb182abacc1d1c7231ef46dfd06740c.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и другие - откроют в Москве в этом сезоне, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что первыми уже в ноябре заработают катки с искусственным покрытием, всего их подготовлено более 150. Впервые такие площадки обустроены в парке Северного речного вокзала, сквере на улице Хачатуряна и в парке в Олонецком проезде.Катки с естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки начнут открывать после установления устойчивых отрицательных температур.В парках "Сокольники" и "Хованская дубрава" появятся новые лыжные трассы, в Таганском парке и парке Дубки - снежные и ледяные горки. На улице Металлургов откроется горнолыжный склон, на улице Дольской - места для катания на тюбингах."Этой зимой на территории создаваемого "Парка Яуза" будут работать 23 объекта зимнего отдыха. В сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом. Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта", - сообщил заммэра.Он добавил, что москвичи и гости столицы смогут посетить объекты зимнего отдыха на шести парковых территориях, прилегающих к набережным Москвы-реки.В парке "Южный кластер" на улице Борисовские пруды заработают открытый каток и лыжные трассы. В парке "Фили" откроются снежные горки и городки, универсальные площадки для зимних видов спорта. В парках 850-летия Москвы, Братеевской пойме, музее-заповеднике "Коломенское" и природно-историческом парке "Москворецкий" появятся лыжные трассы.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на всех объектах зимнего отдыха создадут необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Особое внимание будет уделяться соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
https://realty.ria.ru/20210831/ploschadki-1747803064.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588740710_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_bb79fd3ea62b0feb8c432f0018255971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, новости - туризм
12:38 15.11.2021 (обновлено: 13:25 15.11.2021)
 

Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГости катаются ну ГУМ-катке на Красной площади в Москве
Гости катаются ну ГУМ-катке на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Около 4 тысяч объектов зимнего отдыха - катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и другие - откроют в Москве в этом сезоне, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что первыми уже в ноябре заработают катки с искусственным покрытием, всего их подготовлено более 150. Впервые такие площадки обустроены в парке Северного речного вокзала, сквере на улице Хачатуряна и в парке в Олонецком проезде.
Катки с естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки начнут открывать после установления устойчивых отрицательных температур.
В парках "Сокольники" и "Хованская дубрава" появятся новые лыжные трассы, в Таганском парке и парке Дубки - снежные и ледяные горки. На улице Металлургов откроется горнолыжный склон, на улице Дольской - места для катания на тюбингах.
"Этой зимой на территории создаваемого "Парка Яуза" будут работать 23 объекта зимнего отдыха. В сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом. Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта", - сообщил заммэра.
Он добавил, что москвичи и гости столицы смогут посетить объекты зимнего отдыха на шести парковых территориях, прилегающих к набережным Москвы-реки.
Детская интерактивная площадка Нефтеград на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Крылатые качели: самые крутые детские площадки Москвы
В парке "Южный кластер" на улице Борисовские пруды заработают открытый каток и лыжные трассы. В парке "Фили" откроются снежные горки и городки, универсальные площадки для зимних видов спорта. В парках 850-летия Москвы, Братеевской пойме, музее-заповеднике "Коломенское" и природно-историческом парке "Москворецкий" появятся лыжные трассы.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на всех объектах зимнего отдыха создадут необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Особое внимание будет уделяться соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Лента новостейМолния
Рынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе