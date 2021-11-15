https://ria.ru/20211115/nomera-1759046710.html
В России могут отключить более половины корпоративных номеров, сообщили СМИ
В России могут отключить более половины корпоративных номеров, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.11.2021
В России могут отключить более половины корпоративных номеров, сообщили СМИ
С 1 декабря в России могут отключить более 50 процентов корпоративных номеров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T06:18
2021-11-15T06:18
2021-11-15T11:38
технологии
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С 1 декабря в России могут отключить более 50 процентов корпоративных номеров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов.Поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) сведения о пользователях sim-карт. С 1 июня 2021 года нужно добавлять туда данные новых корпоративных абонентов, пользователей уже действующих номеров необходимо зарегистрировать до 1 декабря. В противном случае оказание услуг будет приостановлено.Сейчас в России, по данным издания, действуют около 32 миллионов корпоративных sim-карт.Как пояснил Анкилов, трудность заключается в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на госуслугах, при этом многие из них не знают о рисках отключения.В Минцифры изданию сообщили, что "регистрация sim-карт проходит по графику", корпоративные абоненты получают от "министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам СМС-напоминание".
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технологии, россия
06:18 15.11.2021 (обновлено: 11:38 15.11.2021)
В России могут отключить более половины корпоративных номеров, сообщили СМИ
"Ъ": в России с 1 декабря могут отключить 16 миллионов корпоративных номеров sim-карт
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
С 1 декабря в России могут отключить более 50 процентов корпоративных номеров, пишет "Коммерсант"
со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов.
Поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) сведения о пользователях sim-карт. С 1 июня 2021 года нужно добавлять туда данные новых корпоративных абонентов, пользователей уже действующих номеров необходимо зарегистрировать до 1 декабря. В противном случае оказание услуг будет приостановлено.
"Более половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения о конечных пользователях sim-карт в ЕСИА", — приводит издание слова гендиректора "ТМТ Консалтинга" Константина Анкилова.
Сейчас в России, по данным издания, действуют около 32 миллионов корпоративных sim-карт.
Как пояснил Анкилов, трудность заключается в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на госуслугах, при этом многие из них не знают о рисках отключения.
В Минцифры изданию сообщили, что "регистрация sim-карт проходит по графику", корпоративные абоненты получают от "министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам СМС-напоминание".