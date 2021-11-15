https://ria.ru/20211115/nomera-1759046710.html

В России могут отключить более половины корпоративных номеров, сообщили СМИ

В России могут отключить более половины корпоративных номеров, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.11.2021

В России могут отключить более половины корпоративных номеров, сообщили СМИ

С 1 декабря в России могут отключить более 50 процентов корпоративных номеров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T06:18

2021-11-15T06:18

2021-11-15T11:38

технологии

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С 1 декабря в России могут отключить более 50 процентов корпоративных номеров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов.Поправки к закону "О связи" предписывают всем подключаемым юрлицам вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) сведения о пользователях sim-карт. С 1 июня 2021 года нужно добавлять туда данные новых корпоративных абонентов, пользователей уже действующих номеров необходимо зарегистрировать до 1 декабря. В противном случае оказание услуг будет приостановлено.Сейчас в России, по данным издания, действуют около 32 миллионов корпоративных sim-карт.Как пояснил Анкилов, трудность заключается в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на госуслугах, при этом многие из них не знают о рисках отключения.В Минцифры изданию сообщили, что "регистрация sim-карт проходит по графику", корпоративные абоненты получают от "министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам СМС-напоминание".

https://ria.ru/20210512/zakonoproekt-1732049166.html

россия

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технологии, россия