https://ria.ru/20211115/naydenysh-1759045110.html
Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет
Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет - РИА Новости, 15.11.2021
Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет
Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет установила человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T04:50
2021-11-15T04:50
2021-11-15T10:43
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759068047_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1edc07c2df1ac903aa1d05fc54739065.png
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет установила человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.Теодор Конрад в 1969 году работал в банке и украл 215 тысяч долларов (сейчас это 1,6 миллиона) — вечером в пятницу вышел с бумажным пакетом, в котором были деньги. О краже стало известно только спустя несколько дней.Через три месяца преступника едва не вычислили после того, как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в телерепортаже. Тем не менее более 50 лет Конраду удавалось скрываться.С 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томас Рэндел. Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял уже под новой фамилией.Привлечь преступника к ответственности не получилось: в мае он умер от рака.
https://ria.ru/20211001/politseyskiy-1752657029.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759068047_237:0:1773:1152_1920x0_80_0_0_4b66fb635f7c70609affcbf7c209bda9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
04:50 15.11.2021 (обновлено: 10:43 15.11.2021)
Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет
Одного из самых разыскиваемых преступников в США нашли через 50 лет после ограбления банка
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет установила человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке
беглецов, говорится в сообщении
на официальном сайте ведомства.
Теодор Конрад в 1969 году работал в банке и украл 215 тысяч долларов (сейчас это 1,6 миллиона) — вечером в пятницу вышел с бумажным пакетом, в котором были деньги. О краже стало известно только спустя несколько дней.
Через три месяца преступника едва не вычислили после того, как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в телерепортаже. Тем не менее более 50 лет Конраду удавалось скрываться.
С 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томас Рэндел. Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял уже под новой фамилией.
Привлечь преступника к ответственности не получилось: в мае он умер от рака.