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Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет
Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет - РИА Новости, 15.11.2021
Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет
Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет установила человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T04:50
2021-11-15T10:43
в мире
сша
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет установила человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.Теодор Конрад в 1969 году работал в банке и украл 215 тысяч долларов (сейчас это 1,6 миллиона) — вечером в пятницу вышел с бумажным пакетом, в котором были деньги. О краже стало известно только спустя несколько дней.Через три месяца преступника едва не вычислили после того, как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в телерепортаже. Тем не менее более 50 лет Конраду удавалось скрываться.С 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томас Рэндел. Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял уже под новой фамилией.Привлечь преступника к ответственности не получилось: в мае он умер от рака.
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в мире, сша
04:50 15.11.2021 (обновлено: 10:43 15.11.2021)
 
Одного из самых разыскиваемых грабителей нашли спустя 50 лет

Одного из самых разыскиваемых преступников в США нашли через 50 лет после ограбления банка

© Фото : US Marshals ServiceТеодор Конрад
Теодор Конрад - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : US Marshals Service
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Служба судебных приставов США спустя более чем 50 лет установила человека, считавшегося одним из самых разыскиваемых в Америке беглецов, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Теодор Конрад в 1969 году работал в банке и украл 215 тысяч долларов (сейчас это 1,6 миллиона) — вечером в пятницу вышел с бумажным пакетом, в котором были деньги. О краже стало известно только спустя несколько дней.
Через три месяца преступника едва не вычислили после того, как в баре одного из гавайских отелей он побеседовал с супружеской парой, а те узнали его в телерепортаже. Тем не менее более 50 лет Конраду удавалось скрываться.
С 1970 года Конрад обосновался в пригороде Бостона под именем Томас Рэндел. Найти следы преступника удалось благодаря сверке документов, которые Конрад оформлял уже под новой фамилией.
Привлечь преступника к ответственности не получилось: в мае он умер от рака.
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