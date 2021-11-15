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Сербия стремится стать надежным партнером НАТО, заявила премьер-министр
Сербия стремится стать надежным партнером НАТО, заявила премьер-министр - РИА Новости, 15.11.2021
Сербия стремится стать надежным партнером НАТО, заявила премьер-министр
Сербия не стремится к членству в НАТО, но старается быть ответственным и надежным партнером альянса, заявила глава правительства Ана Брнабич. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:40
2021-11-15T16:40
в мире
югославия
косово
сербия
нато
ана брнабич
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БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Сербия не стремится к членству в НАТО, но старается быть ответственным и надежным партнером альянса, заявила глава правительства Ана Брнабич.Сербская премьер в понедельник приняла участие в очередном Rose-Roth семинаре Парламентской ассамблеи НАТО, который состоялся в Скупщине (заксобрании) Сербии. Данная программа была основана конгрессменом США Чарли Роузом и сенатором Биллом Ротом в 1990 году для сотрудничества с парламентами Центральной и Восточной Европы.Глава правительства Сербии выступила на открытии семинара под названием "Евроатлантическая интеграция, партнерство ради мира и дальнейшие шаги по преодолению оставшихся вызовов на Западных Балканах"."Ана Брнабич заявила сегодня, что наша страна не стремится к членству в НАТО, но старается поддерживать диалог и сотрудничество, отметив, что Сербия особенно ценит позицию этой организации по полному уважению нашего военного нейтралитета", - сообщила пресс-служба кабмина."(Она) указала на то, что Сербия строит позицию ответственного и надежного партнера НАТО", - говорится в сообщении.По данным сербского премьера, ранее Сербия и НАТО успешно реализовали свыше 40 совместных проектов. Брнабич также упомянула ситуацию в Косово и Метохии, где мир поддерживает международный контингент KFOR под эгидой НАТО и подчеркнула важность сохранения стабильности во всем регионе Западных Балкан."Сербы в крае ежедневно сталкиваются с рисками для безопасности, с начала этого года зарегистрировано 115 нападений на национальной почве и девять вторжений специальных полицейских подразделений (самопровозглашенной республики) на севере Косово", - подчеркнула сербский премьер.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
https://ria.ru/20211018/nato-1755075428.html
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в мире, югославия, косово, сербия, нато, ана брнабич
16:40 15.11.2021
 
Сербия стремится стать надежным партнером НАТО, заявила премьер-министр

Премьер Сербии Брнабич: мы не стремимся к членству в НАТО, но хотим стать партнерами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Сербия не стремится к членству в НАТО, но старается быть ответственным и надежным партнером альянса, заявила глава правительства Ана Брнабич.
Сербская премьер в понедельник приняла участие в очередном Rose-Roth семинаре Парламентской ассамблеи НАТО, который состоялся в Скупщине (заксобрании) Сербии. Данная программа была основана конгрессменом США Чарли Роузом и сенатором Биллом Ротом в 1990 году для сотрудничества с парламентами Центральной и Восточной Европы.
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Глава правительства Сербии выступила на открытии семинара под названием "Евроатлантическая интеграция, партнерство ради мира и дальнейшие шаги по преодолению оставшихся вызовов на Западных Балканах".
"Ана Брнабич заявила сегодня, что наша страна не стремится к членству в НАТО, но старается поддерживать диалог и сотрудничество, отметив, что Сербия особенно ценит позицию этой организации по полному уважению нашего военного нейтралитета", - сообщила пресс-служба кабмина.
"(Она) указала на то, что Сербия строит позицию ответственного и надежного партнера НАТО", - говорится в сообщении.
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По данным сербского премьера, ранее Сербия и НАТО успешно реализовали свыше 40 совместных проектов. Брнабич также упомянула ситуацию в Косово и Метохии, где мир поддерживает международный контингент KFOR под эгидой НАТО и подчеркнула важность сохранения стабильности во всем регионе Западных Балкан.
"Сербы в крае ежедневно сталкиваются с рисками для безопасности, с начала этого года зарегистрировано 115 нападений на национальной почве и девять вторжений специальных полицейских подразделений (самопровозглашенной республики) на севере Косово", - подчеркнула сербский премьер.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. 12 июня, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. Сейчас в международной миссии KFOR участвуют представители 28 государств, не все из которых являются членами НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому переселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Оставшиеся в Косово и Метохии около 100 тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах в центре и на юге. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. В 2011 году под давлением Евросоюза власти Сербии начали переговоры с косовоалбанской администрацией в Приштине.
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В миреЮгославияКосовоСербияНАТОАна Брнабич
 
 
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