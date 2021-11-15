https://ria.ru/20211115/nato-1759123981.html
НАТО не видит угроз военного нападения на союзников на востоке альянса
НАТО не видит угроз военного нападения на союзников на востоке альянса - РИА Новости, 15.11.2021
НАТО не видит угроз военного нападения на союзников на востоке альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенеберг не видит в настоящее время угроз прямого военного нападения на союзников на востоке альянса. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:39
2021-11-15T14:39
2021-11-15T14:39
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нато
мид украины
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенеберг не видит в настоящее время угроз прямого военного нападения на союзников на востоке альянса.Об этом он заявил по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.При этом он подчеркнул, что вовлечение союзников по альянсу - Польши, Литвы и Латвии - в миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии "вызывает опасения, НАТО полностью солидарна с этими членами альянса".
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в мире, белоруссия, латвия, польша, нато, мид украины, дмитрий кулеба
НАТО не видит угроз военного нападения на союзников на востоке альянса
Генсек НАТО не видит угроз прямого военного нападения на союзников на востоке альянса