https://ria.ru/20211115/nato-1759123981.html

НАТО не видит угроз военного нападения на союзников на востоке альянса

НАТО не видит угроз военного нападения на союзников на востоке альянса - РИА Новости, 15.11.2021

НАТО не видит угроз военного нападения на союзников на востоке альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенеберг не видит в настоящее время угроз прямого военного нападения на союзников на востоке альянса. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:39

2021-11-15T14:39

2021-11-15T14:39

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мид украины

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенеберг не видит в настоящее время угроз прямого военного нападения на союзников на востоке альянса.Об этом он заявил по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.При этом он подчеркнул, что вовлечение союзников по альянсу - Польши, Литвы и Латвии - в миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии "вызывает опасения, НАТО полностью солидарна с этими членами альянса".

https://ria.ru/20211115/lukashenko-1759080710.html

белоруссия

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польша

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в мире, белоруссия, латвия, польша, нато, мид украины, дмитрий кулеба