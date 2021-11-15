https://ria.ru/20211115/napitki-1759200679.html

Эти напитки вас изуродуют

Врач подсказала способ избежать катастрофических изменений во внешности - РИА Новости, 15.11.2021

Эти напитки вас изуродуют

Некоторые напитки способны нанести серьезный ущерб внешности человека, считает стоматолог Анека Хайра. Предупреждением она поделилась в беседе с британским... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T21:22

2021-11-15T21:22

2021-11-15T21:22

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Некоторые напитки способны нанести серьезный ущерб внешности человека, считает стоматолог Анека Хайра. Предупреждением она поделилась в беседе с британским порталом Express.Как уточнила специалист, употребление четырех типов напитков, как правило, со временем ведет к возникновению желтого оттенка на зубах, от которого невозможно избавиться с помощью обычной чистки.Так, Хайра разделила "опасные" жидкости на несколько групп:Стоматолог заметила, что большинство напитков, которые можно отнести к этим группам, вредны не только для зубов. В свою очередь, по ее мнению, некоторые из них — особенно сладкие — могут стать "живым кошмаром" для полости рта.Хайра посоветовала читателям посещать стоматолога и гигиениста не реже, чем раз в полгода, а также чередовать "вредные" напитки с обычной водой в том случае, если избегать их употребления не выходит.

https://rsport.ria.ru/20211111/napitki-1758488880.html

https://rsport.ria.ru/20211108/chay-1757989325.html

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в мире, алкоголь, чай, здоровье - общество, сахар, черный чай