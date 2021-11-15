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https://ria.ru/20211115/napitki-1759200679.html
Эти напитки вас изуродуют
Врач подсказала способ избежать катастрофических изменений во внешности - РИА Новости, 15.11.2021
Эти напитки вас изуродуют
Некоторые напитки способны нанести серьезный ущерб внешности человека, считает стоматолог Анека Хайра. Предупреждением она поделилась в беседе с британским... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:22
2021-11-15T21:22
в мире
алкоголь
чай
здоровье - общество
сахар
черный чай
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Некоторые напитки способны нанести серьезный ущерб внешности человека, считает стоматолог Анека Хайра. Предупреждением она поделилась в беседе с британским порталом Express.Как уточнила специалист, употребление четырех типов напитков, как правило, со временем ведет к возникновению желтого оттенка на зубах, от которого невозможно избавиться с помощью обычной чистки.Так, Хайра разделила "опасные" жидкости на несколько групп:Стоматолог заметила, что большинство напитков, которые можно отнести к этим группам, вредны не только для зубов. В свою очередь, по ее мнению, некоторые из них — особенно сладкие — могут стать "живым кошмаром" для полости рта.Хайра посоветовала читателям посещать стоматолога и гигиениста не реже, чем раз в полгода, а также чередовать "вредные" напитки с обычной водой в том случае, если избегать их употребления не выходит.
https://rsport.ria.ru/20211111/napitki-1758488880.html
https://rsport.ria.ru/20211108/chay-1757989325.html
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в мире, алкоголь, чай, здоровье - общество, сахар, черный чай
21:22 15.11.2021
 
Врач подсказала способ избежать катастрофических изменений во внешности

Стоматолог Хайра назвала четыре вида напитков, портящих внешность

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкБармен наливает коктейль в одном из баров Афин
Бармен наливает коктейль в одном из баров Афин - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Некоторые напитки способны нанести серьезный ущерб внешности человека, считает стоматолог Анека Хайра. Предупреждением она поделилась в беседе с британским порталом Express.
Как уточнила специалист, употребление четырех типов напитков, как правило, со временем ведет к возникновению желтого оттенка на зубах, от которого невозможно избавиться с помощью обычной чистки.
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Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
Так, Хайра разделила "опасные" жидкости на несколько групп:
  • алкоголь;
  • любые напитки темного цвета, включая чай и кофе;
  • газированные напитки;
  • жидкости с высоким содержанием сахара.
Стоматолог заметила, что большинство напитков, которые можно отнести к этим группам, вредны не только для зубов. В свою очередь, по ее мнению, некоторые из них — особенно сладкие — могут стать "живым кошмаром" для полости рта.
Хайра посоветовала читателям посещать стоматолога и гигиениста не реже, чем раз в полгода, а также чередовать "вредные" напитки с обычной водой в том случае, если избегать их употребления не выходит.
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