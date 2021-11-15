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Северные надбавки для тех, кто их получал раньше, сохранятся
Северные надбавки для тех, кто их получал раньше, сохранятся - РИА Новости, 15.11.2021
Северные надбавки для тех, кто их получал раньше, сохранятся
Надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохраняются, заявила РИА Новости замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:05
2021-11-15T20:08
общество
владимир путин
валентина пивненко
госдума рф
дальний восток
россия
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохраняются, заявила РИА Новости замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко.Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Указ президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом президента РФ от 26 октября 2020 года, и признании утратившими силу некоторых актов президента РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Никто ничего не теряет. Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций. Закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, этот статус сохраняют", - заявила Пивненко."Сейчас при подготовке проекта закона о бюджете на трехлетний период при распределении финансовых средств определяются все эти назначения с учетом действующих норм выплат районных коэффициентов и процентных надбавок. Все государственные гарантии сохраняются. И связанные с пенсионным обеспечением, и с социальным. С оплатой стоимости проезда для неработающих пенсионеров. Все в полном объеме", - добавила депутат.
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общество, владимир путин, валентина пивненко, госдума рф, дальний восток, россия
20:05 15.11.2021 (обновлено: 20:08 15.11.2021)
 
Северные надбавки для тех, кто их получал раньше, сохранятся

Депутат Пивненко: северные надбавки для тех, кто их получал раньше, сохранятся

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохраняются, заявила РИА Новости замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Указ президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом президента РФ от 26 октября 2020 года, и признании утратившими силу некоторых актов президента РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"Никто ничего не теряет. Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций. Закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, этот статус сохраняют", - заявила Пивненко.
"Сейчас при подготовке проекта закона о бюджете на трехлетний период при распределении финансовых средств определяются все эти назначения с учетом действующих норм выплат районных коэффициентов и процентных надбавок. Все государственные гарантии сохраняются. И связанные с пенсионным обеспечением, и с социальным. С оплатой стоимости проезда для неработающих пенсионеров. Все в полном объеме", - добавила депутат.
 
ОбществоВладимир ПутинВалентина ПивненкоГосдума РФДальний ВостокРоссия
 
 
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