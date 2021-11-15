https://ria.ru/20211115/nadbavki-1759193899.html

Северные надбавки для тех, кто их получал раньше, сохранятся

Северные надбавки для тех, кто их получал раньше, сохранятся - РИА Новости, 15.11.2021

Северные надбавки для тех, кто их получал раньше, сохранятся

Надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохраняются, заявила РИА Новости замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:05

2021-11-15T20:05

2021-11-15T20:08

общество

владимир путин

валентина пивненко

госдума рф

дальний восток

россия

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Надбавки, выплачиваемые жителям территорий, попадающих в категорию "районы Крайнего Севера", сохраняются, заявила РИА Новости замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко.Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменяет с 1 января 2022 года действие указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Указ президента РФ о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную указом президента РФ от 26 октября 2020 года, и признании утратившими силу некоторых актов президента РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Никто ничего не теряет. Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций. Закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, этот статус сохраняют", - заявила Пивненко."Сейчас при подготовке проекта закона о бюджете на трехлетний период при распределении финансовых средств определяются все эти назначения с учетом действующих норм выплат районных коэффициентов и процентных надбавок. Все государственные гарантии сохраняются. И связанные с пенсионным обеспечением, и с социальным. С оплатой стоимости проезда для неработающих пенсионеров. Все в полном объеме", - добавила депутат.

https://ria.ru/20211115/ukaz-1759121104.html

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общество, владимир путин, валентина пивненко, госдума рф, дальний восток, россия