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Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19
Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19
Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за неделю снизилось на 7,5%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:57
2021-11-15T14:57
2021-11-15T15:14
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за неделю снизилось на 7,5%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он отметил, что такая положительная динамика обусловлена введенным президентом режимом нерабочих дней, а также региональными ограничительными мерами, которые позволили переломить ситуацию.По словам министра, сегодня число заболевших в стране составляет 1 миллион 274 тысячи пациентов.
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14:57 15.11.2021 (обновлено: 15:14 15.11.2021)
Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19
Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 7,5%