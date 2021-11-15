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Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19

Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости COVID-19

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за неделю снизилось на 7,5%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:57

2021-11-15T14:57

2021-11-15T15:14

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом за неделю снизилось на 7,5%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он отметил, что такая положительная динамика обусловлена введенным президентом режимом нерабочих дней, а также региональными ограничительными мерами, которые позволили переломить ситуацию.По словам министра, сегодня число заболевших в стране составляет 1 миллион 274 тысячи пациентов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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