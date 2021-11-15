https://ria.ru/20211115/mtsk-1759137053.html
СК начал проверку из-за драки в вагоне на МЦК
СК начал проверку из-за драки в вагоне на МЦК - РИА Новости, 15.11.2021
СК начал проверку из-за драки в вагоне на МЦК
Следствие начало проверку по факту распространившегося в СМИ видео конфликта в вагоне поезда на Московском центральном кольце, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:27
2021-11-15T15:27
2021-11-15T15:27
происшествия
московский метрополитен
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московское центральное кольцо (мцк)
метро
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту распространившегося в СМИ видео конфликта в вагоне поезда на Московском центральном кольце, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее в пресс-службе УТ МВД по ЦФО журналистам рассказали, что после драки заявления в полицию не поступало. Судя по видео, повздорили несколько человек, некоторые пассажиры пытались разнять их. Согласно описанию ролика из социальных сетей, драка произошла в вагоне поезда на станции МЦК "Окружная"."В связи с широким общественным резонансом следственными Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовано проведение доследственной проверки... В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала Марковская.Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Сейчас, по словам Марковской, следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, осматривают камеры видеонаблюдения и ищут всех участников инцидента.
https://ria.ru/20211109/moskva-1758193962.html
https://ria.ru/20211114/mashinist-1758964860.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский метрополитен, москва, следственный комитет россии (ск рф), московское центральное кольцо (мцк), метро, россия
СК начал проверку из-за драки в вагоне на МЦК
СК начал проверку из-за видео драки в вагоне поезда на МЦК