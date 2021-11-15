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СК начал проверку из-за драки в вагоне на МЦК
СК начал проверку из-за драки в вагоне на МЦК - РИА Новости, 15.11.2021
СК начал проверку из-за драки в вагоне на МЦК
Следствие начало проверку по факту распространившегося в СМИ видео конфликта в вагоне поезда на Московском центральном кольце, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:27
2021-11-15T15:27
происшествия
московский метрополитен
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московское центральное кольцо (мцк)
метро
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту распространившегося в СМИ видео конфликта в вагоне поезда на Московском центральном кольце, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее в пресс-службе УТ МВД по ЦФО журналистам рассказали, что после драки заявления в полицию не поступало. Судя по видео, повздорили несколько человек, некоторые пассажиры пытались разнять их. Согласно описанию ролика из социальных сетей, драка произошла в вагоне поезда на станции МЦК "Окружная"."В связи с широким общественным резонансом следственными Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовано проведение доследственной проверки... В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала Марковская.Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Сейчас, по словам Марковской, следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, осматривают камеры видеонаблюдения и ищут всех участников инцидента.
https://ria.ru/20211109/moskva-1758193962.html
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происшествия, московский метрополитен, москва, следственный комитет россии (ск рф), московское центральное кольцо (мцк), метро, россия
15:27 15.11.2021
 
СК начал проверку из-за драки в вагоне на МЦК

СК начал проверку из-за видео драки в вагоне поезда на МЦК

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Следствие начало проверку по факту распространившегося в СМИ видео конфликта в вагоне поезда на Московском центральном кольце, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее в пресс-службе УТ МВД по ЦФО журналистам рассказали, что после драки заявления в полицию не поступало. Судя по видео, повздорили несколько человек, некоторые пассажиры пытались разнять их. Согласно описанию ролика из социальных сетей, драка произошла в вагоне поезда на станции МЦК "Окружная".
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"В связи с широким общественным резонансом следственными Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовано проведение доследственной проверки... В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала Марковская.
Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Сейчас, по словам Марковской, следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, осматривают камеры видеонаблюдения и ищут всех участников инцидента.
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ПроисшествияМосковский метрополитенМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московское центральное кольцо (МЦК)МетроРоссия
 
 
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