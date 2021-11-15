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В Красноярском крае мужчина взломал морг в поисках ночлега
В Красноярском крае мужчина взломал морг в поисках ночлега - РИА Новости, 15.11.2021
В Красноярском крае мужчина взломал морг в поисках ночлега
На юге Красноярского края задержали мужчину, которого подозревают в том, что он взломал дверь морга и изрезал тела четырех умерших. Об этом сообщает... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T05:21
2021-11-15T05:21
2021-11-15T13:08
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости. На юге Красноярского края задержали мужчину, которого подозревают в том, что он взломал дверь морга и изрезал тела четырех умерших. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Инцидент произошел в Курагинском районе."Подозреваемый <…> в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения и ища место для ночлега, взломал входную дверь в помещение морга и проник внутрь. В ходе своего пребывания в помещении мужчина повредил четыре тела умерших найденным там скальпелем", — говорится в сообщении.Заявление о взломе поступило от медиков. Злоумышленника разыскали в течение нескольких часов после взлома — это оказался местный житель 1989 года рождения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над телами умерших.
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происшествия, красноярский край
05:21 15.11.2021 (обновлено: 13:08 15.11.2021)
В Красноярском крае мужчина взломал морг в поисках ночлега
В Красноярском крае мужчина взломал морг в поисках ночлега и повредил тела четырех умерших