https://ria.ru/20211115/mks-1759167488.html

Угроза для МКС от космического мусора миновала

Угроза для МКС от космического мусора миновала - РИА Новости, 15.11.2021

Угроза для МКС от космического мусора миновала

Космический мусор, дважды пролетевший около МКС, больше не угрожает станции, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:44

2021-11-15T17:44

2021-11-15T20:37

китай

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

томас маршберн

петр дубров

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Космический мусор, дважды пролетевший около МКС, больше не угрожает станции, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса"."В настоящий момент экипаж Международной космической станции штатно выполняет работы согласно программе полета. Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден согласно штатным процедурам перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС, станция находится в зеленой зоне", — говорится в сообщении.В понедельник опасный фрагмент некоего спутника с интервалом в полтора часа дважды миновал МКС. Космонавты заняли места в пристыкованных к станции кораблях: "Союз МС-19" (россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай) и Crew Dragon (американцы Раджа Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер).Это уже не первый за последнее время случай опасного сближения космического мусора с МКС. Так, 10 ноября станция уклонилась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, который военные КНР сбили на испытаниях противоспутникового оружия в 2007 году.На подготовку к маневру уклонения необходимо несколько часов. Поэтому, когда до опасного сближения остается мало времени, экипаж укрывается в космических кораблях на случай экстренной эвакуации.

https://ria.ru/20211112/modul-1758862450.html

https://ria.ru/20211031/progress-1757058144.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, петр дубров