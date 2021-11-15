11:23 15.11.2021 (обновлено: 13:21 15.11.2021)
На МКС обнаружили "подозрительное место", где может быть утечка воздуха
Космонавт Дубров обнаружил на МКС "подозрительное" место, где может быть утечка воздуха
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский космонавт Петр Дубров обнаружил место в переходной камере служебного модуля российского сегмента МКС, где может быть утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
"Я начал готовить периметр для прокладки шнура. Там обнаружилось подозрительное место", — рассказал Дубров.
Космонавт добавил, что осматривал это место под увеличительными стеклами, а также фотографировал его, но видео не снимал.
Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020-го экипаж нашел первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", она не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиски.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются на самой МКС и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. При этом люк в отсек, в котором обнаружена утечка, преимущественно закрыт и в нем поддерживается давление воздуха на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.
Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon — миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайла Бэррона и немца Маттиаса Маурера.
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