https://ria.ru/20211115/mks-1759076423.html

На МКС обнаружили "подозрительное место", где может быть утечка воздуха

На МКС обнаружили "подозрительное место", где может быть утечка воздуха - РИА Новости, 15.11.2021

На МКС обнаружили "подозрительное место", где может быть утечка воздуха

Российский космонавт Петр Дубров обнаружил место в переходной камере служебного модуля российского сегмента МКС, где может быть утечка воздуха, следует из... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:23

2021-11-15T11:23

2021-11-15T13:21

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

антон шкаплеров

наса

роскосмос

владимир соловьев (телеведущий)

петр дубров

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский космонавт Петр Дубров обнаружил место в переходной камере служебного модуля российского сегмента МКС, где может быть утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.Космонавт добавил, что осматривал это место под увеличительными стеклами, а также фотографировал его, но видео не снимал.Небольшую утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. В октябре 2020-го экипаж нашел первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", она не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиски.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются на самой МКС и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. При этом люк в отсек, в котором обнаружена утечка, преимущественно закрыт и в нем поддерживается давление воздуха на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба.Сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова (командир станции), американца Марка Ванде Хая, а также экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon — миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайла Бэррона и немца Маттиаса Маурера.

https://ria.ru/20211115/mks-1759064195.html

https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), антон шкаплеров, наса, роскосмос, владимир соловьев (телеведущий), петр дубров