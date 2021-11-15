Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/mks-1759071492.html
Экипаж "Союза" перешел на МКС после пролета космического мусора
Экипаж "Союза" перешел на МКС после пролета космического мусора - РИА Новости, 15.11.2021
Экипаж "Союза" перешел на МКС после пролета космического мусора
Экипаж "Союз МС-19" перешел на Международную космическую станцию из корабля, где он прятался от пролетавшего мимо космического мусора, следует из переговоров... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:05
2021-11-15T11:05
китай
антон шкаплеров
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752457921_0:174:2560:1614_1920x0_80_0_0_cb8ea52d66285e7e829f3f9f08f17ce4.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Экипаж "Союз МС-19" перешел на Международную космическую станцию из корабля, где он прятался от пролетавшего мимо космического мусора, следует из переговоров экипажа станции с Землей, которые транслирует НАСА."Экипаж "Союза" находится в Служебном модуле (станции - ред.)", - сказал американский наземный специалист американскому экипажу.При этом, как уточнил российский космонавт Антон Шкаплеров, экипаж американского корабля Crew Dragon пока сидит в нем, кроме того, закрыт люк между российским и американским сегментами."Самочувствие экипажа хорошее, вроде, системы работают штатно на станции", - доложил при этом Шкаплеров после пролета мимо космического мусора.Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало известно, что ориентировочно в 10.06 мск мимо МКС пролетит опасный фрагмент некоего спутника. Позднее "Роскосмос" подтвердил, что МКС в ближайшее время окажется в зоне сближения с объектом космического мусора.Экипаж за несколько минут до пролета мусора укрылся в своих кораблях. В промежутке между 11.38 мск и 11.44 мск ожидается еще один пролет, космонавтам придется вновь укрыться в корабле.10 ноября МКС провела маневр уклонения от космического мусора – фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.
https://ria.ru/20211115/mks-1759064195.html
китай
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752457921_112:0:2388:1707_1920x0_80_0_0_b1daf9b48e2c4118ed5f5ba204552c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, антон шкаплеров, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля
11:05 15.11.2021
 
Экипаж "Союза" перешел на МКС после пролета космического мусора

Экипаж "Союз МС-19" перешел на МКС из корабля, где прятался от космического мусора

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Экипаж "Союз МС-19" перешел на Международную космическую станцию из корабля, где он прятался от пролетавшего мимо космического мусора, следует из переговоров экипажа станции с Землей, которые транслирует НАСА.
"Экипаж "Союза" находится в Служебном модуле (станции - ред.)", - сказал американский наземный специалист американскому экипажу.
При этом, как уточнил российский космонавт Антон Шкаплеров, экипаж американского корабля Crew Dragon пока сидит в нем, кроме того, закрыт люк между российским и американским сегментами.
"Самочувствие экипажа хорошее, вроде, системы работают штатно на станции", - доложил при этом Шкаплеров после пролета мимо космического мусора.
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 10:26
Угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо станции, но может вернуться
Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало известно, что ориентировочно в 10.06 мск мимо МКС пролетит опасный фрагмент некоего спутника. Позднее "Роскосмос" подтвердил, что МКС в ближайшее время окажется в зоне сближения с объектом космического мусора.
Экипаж за несколько минут до пролета мусора укрылся в своих кораблях. В промежутке между 11.38 мск и 11.44 мск ожидается еще один пролет, космонавтам придется вновь укрыться в корабле.
10 ноября МКС провела маневр уклонения от космического мусора – фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.
Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.
 
КитайАнтон ШкаплеровНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Земля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Лента новостейМолния
Рынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе