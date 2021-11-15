Экипаж "Союза" перешел на МКС после пролета космического мусора
Экипаж "Союз МС-19" перешел на МКС из корабля, где прятался от космического мусора
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Экипаж "Союз МС-19" перешел на Международную космическую станцию из корабля, где он прятался от пролетавшего мимо космического мусора, следует из переговоров экипажа станции с Землей, которые транслирует НАСА.
"Экипаж "Союза" находится в Служебном модуле (станции - ред.)", - сказал американский наземный специалист американскому экипажу.
При этом, как уточнил российский космонавт Антон Шкаплеров, экипаж американского корабля Crew Dragon пока сидит в нем, кроме того, закрыт люк между российским и американским сегментами.
"Самочувствие экипажа хорошее, вроде, системы работают штатно на станции", - доложил при этом Шкаплеров после пролета мимо космического мусора.
Ранее из переговоров экипажа с наземными специалистами стало известно, что ориентировочно в 10.06 мск мимо МКС пролетит опасный фрагмент некоего спутника. Позднее "Роскосмос" подтвердил, что МКС в ближайшее время окажется в зоне сближения с объектом космического мусора.
Экипаж за несколько минут до пролета мусора укрылся в своих кораблях. В промежутке между 11.38 мск и 11.44 мск ожидается еще один пролет, космонавтам придется вновь укрыться в корабле.
10 ноября МКС провела маневр уклонения от космического мусора – фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.
Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.