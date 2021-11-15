https://ria.ru/20211115/mks-1759054704.html
ЦУП дал российским космонавтам указание перейти в корабль "Союз"
ЦУП дал российским космонавтам указание перейти в корабль "Союз" - РИА Новости, 15.11.2021
ЦУП дал российским космонавтам указание перейти в корабль "Союз"
Российские космонавты на время укроются в корабле "Союз МС-19", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:18
2021-11-15T09:18
2021-11-15T10:11
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские космонавты на время укроются в корабле "Союз МС-19", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.Это связано с тем, что мимо Международной космической станции пролетит опасный кусок космического мусора. Речь идет об обломках спутника, какого именно, не уточняется.Специалисты хьюстонского ЦУП также порекомендовали астронавтам закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.Экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай, если потребуется экстренная эвакуация, когда до опасного сближения остается мало времени и его может не хватить для подготовки к маневру уклонения.Десятого ноября МКС увернулась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, сбитого при испытаниях в 2007 году; до опасного сближения оставалось двое суток.Сейчас на МКС находятся россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Томас Ванде Хеи, Раджа Чари, Кейла Бэррон, Томас Маршберн и немец Маттиас Маурер.
https://ria.ru/20210928/musor-1752098096.html
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центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
09:18 15.11.2021 (обновлено: 10:11 15.11.2021)
ЦУП дал российским космонавтам указание перейти в корабль "Союз"
ЦУП дал российским космонавтам указание перейти в корабль "Союз" из-за космического мусора