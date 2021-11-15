https://ria.ru/20211115/mks-1759054704.html

ЦУП дал российским космонавтам указание перейти в корабль "Союз"

ЦУП дал российским космонавтам указание перейти в корабль "Союз" - РИА Новости, 15.11.2021

ЦУП дал российским космонавтам указание перейти в корабль "Союз"

Российские космонавты на время укроются в корабле "Союз МС-19", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:18

2021-11-15T09:18

2021-11-15T10:11

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские космонавты на время укроются в корабле "Союз МС-19", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.Это связано с тем, что мимо Международной космической станции пролетит опасный кусок космического мусора. Речь идет об обломках спутника, какого именно, не уточняется.Специалисты хьюстонского ЦУП также порекомендовали астронавтам закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.Экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай, если потребуется экстренная эвакуация, когда до опасного сближения остается мало времени и его может не хватить для подготовки к маневру уклонения.Десятого ноября МКС увернулась от фрагмента китайского метеоспутника Fengyun-1C, сбитого при испытаниях в 2007 году; до опасного сближения оставалось двое суток.Сейчас на МКС находятся россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Томас Ванде Хеи, Раджа Чари, Кейла Бэррон, Томас Маршберн и немец Маттиас Маурер.

https://ria.ru/20210928/musor-1752098096.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)