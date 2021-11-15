https://ria.ru/20211115/mks-1759053879.html
МКС угрожает космический мусор
МКС угрожает космический мусор - РИА Новости, 15.11.2021
МКС угрожает космический мусор
Международной космической станции угрожает обломок спутника, экипажу, возможно, придется спрятаться в корабле "Союз" и на американском сегменте, следует из... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:09
2021-11-15T09:09
2021-11-15T09:14
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752458181_233:147:2540:1444_1920x0_80_0_0_e1f5251324cac36d8301ddeb2b935d85.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Международной космической станции угрожает обломок спутника, экипажу, возможно, придется спрятаться в корабле "Союз" и на американском сегменте, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели "нештатные ситуации", потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в "Союзе", - сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Антону Шкаплерову.Специалисты хьюстонского Центра управления полетами также порекомендовали астронавтам на американском сегменте закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.Американский специалист уточнил, что речь идет об обломках спутника, но не указал, какого именно.Космический мусор, угрожающий МКС, пройдет около станции в 10.06 по московскому времени.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752458181_254:0:2530:1707_1920x0_80_0_0_b1130f1a06d0e5857848cdbd22f04c97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
09:09 15.11.2021 (обновлено: 09:14 15.11.2021)
МКС угрожает космический мусор
МКС угрожает космический мусор