https://ria.ru/20211115/mks-1759053879.html

МКС угрожает космический мусор

МКС угрожает космический мусор - РИА Новости, 15.11.2021

МКС угрожает космический мусор

Международной космической станции угрожает обломок спутника, экипажу, возможно, придется спрятаться в корабле "Союз" и на американском сегменте, следует из... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:09

2021-11-15T09:09

2021-11-15T09:14

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Международной космической станции угрожает обломок спутника, экипажу, возможно, придется спрятаться в корабле "Союз" и на американском сегменте, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели "нештатные ситуации", потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в "Союзе", - сказал специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Антону Шкаплерову.Специалисты хьюстонского Центра управления полетами также порекомендовали астронавтам на американском сегменте закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.Американский специалист уточнил, что речь идет об обломках спутника, но не указал, какого именно.Космический мусор, угрожающий МКС, пройдет около станции в 10.06 по московскому времени.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)