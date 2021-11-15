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В Белоруссии назвали обвинения в стимулировании миграции абсурдными
В Белоруссии назвали обвинения в стимулировании миграции абсурдными - РИА Новости, 15.11.2021
В Белоруссии назвали обвинения в стимулировании миграции абсурдными
Обвинения в адрес официального Минска в стимулировании процесса нелегальной миграции, звучащие со стороны западных стран, абсурдны, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:45
2021-11-15T12:45
в мире
белоруссия
польша
мид белоруссии
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Обвинения в адрес официального Минска в стимулировании процесса нелегальной миграции, звучащие со стороны западных стран, абсурдны, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек."Совершенно абсурдно полагать, что Беларусь, которая на протяжении десятков лет демонстрирует максимально ответственный подход к миграционным вопросам, будет хоть каким-либо образом стимулировать процессы нелегальной миграции. Как страна транзита мы, наоборот, несем существенные издержки. И понятно, что это не в наших интересах", - сказал пресс-секретарь.Он подчеркнул, что "любые обвинения о некоей "инструментализации" Беларусью мигрантов беспочвенны, несостоятельны, противоречат реальности и здравому смыслу". "И мы не позволим обвинять нас в этом абсурде", - заявил Глаз.
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в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:45 15.11.2021
 
В Белоруссии назвали обвинения в стимулировании миграции абсурдными

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз: обвинения Запада в стимулировании миграции абсурдны

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Обвинения в адрес официального Минска в стимулировании процесса нелегальной миграции, звучащие со стороны западных стран, абсурдны, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.
"Совершенно абсурдно полагать, что Беларусь, которая на протяжении десятков лет демонстрирует максимально ответственный подход к миграционным вопросам, будет хоть каким-либо образом стимулировать процессы нелегальной миграции. Как страна транзита мы, наоборот, несем существенные издержки. И понятно, что это не в наших интересах", - сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что "любые обвинения о некоей "инструментализации" Беларусью мигрантов беспочвенны, несостоятельны, противоречат реальности и здравому смыслу". "И мы не позволим обвинять нас в этом абсурде", - заявил Глаз.
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В миреБелоруссияПольшаМИД БелоруссииМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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