https://ria.ru/20211115/migratsiya-1759089616.html

В МИД Белоруссии рассказали о мерах по снижению потока нелегальной миграции

В МИД Белоруссии рассказали о мерах по снижению потока нелегальной миграции - РИА Новости, 15.11.2021

В МИД Белоруссии рассказали о мерах по снижению потока нелегальной миграции

Власти Белоруссии предприняли ряд мер, направленных на снижение потока нелегальной миграции через территорию республики в страны ЕС, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:16

2021-11-15T12:16

2021-11-15T12:16

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Власти Белоруссии предприняли ряд мер, направленных на снижение потока нелегальной миграции через территорию республики в страны ЕС, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек."Нами ужесточены визовые правила в отношении граждан ряда государств, введен дополнительный въездной миграционный контроль, усилен надзор за деятельностью туристических операторов, десятки из которых уже лишены лицензий. Реализован и комплекс других мер", - сказал Глаз.Он заявил, что и белорусская авиакомпания "Белавиа", и белорусские госорганы "в принципе весьма серьезно относятся к данной теме".

https://ria.ru/20211115/migranty-1759078917.html

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