https://ria.ru/20211115/migratsiya-1759073545.html

Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем, заявил Боррель

Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем, заявил Боррель - РИА Новости, 15.11.2021

Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем, заявил Боррель

Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:13

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2021-11-15T11:31

белоруссия

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польша

евросоюз

мигранты

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД Евросоюза, на котором будет обсуждаться миграционный кризис."Нам необходимо думать о том, как решать ситуацию, самое главное – это остановить потоки. Полеты практически остановлены, мы провели переговоры со странами, источниками и транзитными (по миграции)… Ситуация, похоже, становиться контролируемой", - сказал он.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

белоруссия

польша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, польша, евросоюз, мигранты, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии