https://ria.ru/20211115/migratsiya-1759073545.html
Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем, заявил Боррель
Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем, заявил Боррель - РИА Новости, 15.11.2021
Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем, заявил Боррель
Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:13
2021-11-15T11:13
2021-11-15T11:31
белоруссия
в мире
польша
евросоюз
мигранты
жозеп боррель
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем после переговоров с авиакомпаниями третьих стран, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД Евросоюза, на котором будет обсуждаться миграционный кризис."Нам необходимо думать о том, как решать ситуацию, самое главное – это остановить потоки. Полеты практически остановлены, мы провели переговоры со странами, источниками и транзитными (по миграции)… Ситуация, похоже, становиться контролируемой", - сказал он.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
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белоруссия, в мире, польша, евросоюз, мигранты, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:13 15.11.2021 (обновлено: 11:31 15.11.2021)
Миграционные потоки в Белоруссию находятся под контролем, заявил Боррель
Боррель: потоки мигрантов в Белоруссию контролируются после переговоров с авиакомпаниями