https://ria.ru/20211115/migranty-1759180103.html

В ЕС усилят давление на авиакомпании, доставляющие мигрантов в Белоруссию

В ЕС усилят давление на авиакомпании, доставляющие мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 15.11.2021

В ЕС усилят давление на авиакомпании, доставляющие мигрантов в Белоруссию

Главы МИД стран Евросоюза согласовали критерии для включения в санкционные списки лиц, ответственных за перевозку мигрантов к границам Белоруссии с ЕС, заявил... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:49

2021-11-15T18:49

2021-11-15T19:27

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

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польша

евросоюз

мид германии

хайко маас

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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза согласовали критерии для включения в санкционные списки лиц, ответственных за перевозку мигрантов к границам Белоруссии с ЕС, заявил и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас."Мы согласовали новый список критериев (для включения в санкционные списки). Мы в полной мере воспользуемся ими, чтобы все, кто участвует в контрабанде, которую ведет Лукашенко, были внесены в санкционные списки. Это только начало", - заявил Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.Он отметил, что ЕС также продолжит работать со странами, откуда мигранты попадают в Белоруссию, как Турция, Ирак, а также продолжать "оказывать наращивать давление на авиакомпании, которые ведут себя не благоразумно". По его словам, им грозят запреты использования авиапространства ЕС и аэропортов стран союза.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759185716.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759181630.html

белоруссия

германия

польша

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белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, германия, польша, евросоюз, мид германии, хайко маас, авиакомпании, мигранты, санкции