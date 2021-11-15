18:49 15.11.2021 (обновлено: 19:27 15.11.2021)
В ЕС усилят давление на авиакомпании, доставляющие мигрантов в Белоруссию
Маас: в ЕС усилят давление на авиакомпании, которые доставляют мигрантов в Белоруссию
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза согласовали критерии для включения в санкционные списки лиц, ответственных за перевозку мигрантов к границам Белоруссии с ЕС, заявил и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас.
"Мы согласовали новый список критериев (для включения в санкционные списки). Мы в полной мере воспользуемся ими, чтобы все, кто участвует в контрабанде, которую ведет Лукашенко, были внесены в санкционные списки. Это только начало", - заявил Маас по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
Он отметил, что ЕС также продолжит работать со странами, откуда мигранты попадают в Белоруссию, как Турция, Ирак, а также продолжать "оказывать наращивать давление на авиакомпании, которые ведут себя не благоразумно". По его словам, им грозят запреты использования авиапространства ЕС и аэропортов стран союза.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек. В понедельник большое число беженцев перешло из лагеря на погранпереход "Брузги" у границы с Польшей.