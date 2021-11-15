https://ria.ru/20211115/migranty-1759162378.html

В Белоруссии ответили на заявления ЕС об организации нелегальной миграции

В Белоруссии ответили на заявления ЕС об организации нелегальной миграции - РИА Новости, 15.11.2021

В Белоруссии ответили на заявления ЕС об организации нелегальной миграции

Государственный пограничный комитет Белоруссии посчитал странными заявления ЕС об организации Минском нелегальной миграции, отметив, что с 1 августа во въезде в РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:20

2021-11-15T17:20

2021-11-15T17:36

в мире

европа

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии посчитал странными заявления ЕС об организации Минском нелегальной миграции, отметив, что с 1 августа во въезде в страну отказано 8 тысячам иностранцев.Подчеркивается, что "еще около 5 тысяч иностранцев, которые за данный период въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства покинули белорусскую территорию". "А ведь это потенциальные мигранты... И это конкретные, документально подтвержденные факты", - констатировали в погранкомитете.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей рядом с пунктом пропуска Брузги-Кузница образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759143707.html

европа

белоруссия

польша

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск, александр лукашенко