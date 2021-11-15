17:20 15.11.2021 (обновлено: 17:36 15.11.2021)
В Белоруссии ответили на заявления ЕС об организации нелегальной миграции
В Белоруссии назвали обвинения со стороны ЕС в организации нелегальной миграции странными
© Sputnik / Виктор ТолочкоМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии посчитал странными заявления ЕС об организации Минском нелегальной миграции, отметив, что с 1 августа во въезде в страну отказано 8 тысячам иностранцев.
"Весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского Союза в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 1 августа этого года, это всего за два с половиной месяца, в Беларусь не впустили порядка 8 тысяч человек", - говорится в комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.
Подчеркивается, что "еще около 5 тысяч иностранцев, которые за данный период въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства покинули белорусскую территорию". "А ведь это потенциальные мигранты... И это конкретные, документально подтвержденные факты", - констатировали в погранкомитете.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей рядом с пунктом пропуска Брузги-Кузница образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе.