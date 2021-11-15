https://ria.ru/20211115/migranty-1759142296.html

Латвия, Литва и Эстония осудили правительство Белоруссии из-за мигрантов

Латвия, Литва и Эстония осудили правительство Белоруссии из-за мигрантов - РИА Новости, 15.11.2021

Латвия, Литва и Эстония осудили правительство Белоруссии из-за мигрантов

Латвия, Литва и Эстония полностью поддерживают действия Польши по защите границ на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, где, по данным... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:56

2021-11-15T15:56

2021-11-15T16:26

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония полностью поддерживают действия Польши по защите границ на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, где, по данным Варшавы, скопилось несколько тысяч мигрантов, и осуждают действия правительства в Белоруссии, говорится в совместном заявлении трех стран."Президенты Эстонии, Латвии и Литвы совместно осуждают действия, предпринятые режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, использующего мигрантов в политических целях... выражаем полную поддержку действиям, предпринятым Польшей для защиты внешних границ ЕС", - говорится в заявлении. Президенты трех стран также выразили поддержку европейским странам, институтам и учреждениям в связи с сложившимся кризисом."Мы президенты Эстонии, Латвии и Литвы совместно... призываем лидеров ЕС и НАТО нарастить дипломатические усилия в странах происхождения нелегальной миграции", - говорится в сообщении. "Президенты... обеспокоены безопасностью и соблюдением прав мигрантов в Белоруссии, которых вынуждают нарушать границы Европейского союза", - говорится в совместном заявлении."Мы призываем соответствующие международные организации активно участвовать в разрешении сложившейся ситуации… Совбез ООН уже дал ей оценку, и мы призываем к конкретным действиям Совет по правам человека ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международную организацию по миграции", - говорится в совместном заявлении лидеров стран Балтии.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759084503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, латвия, эстония, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия