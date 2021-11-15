15:56 15.11.2021 (обновлено: 16:26 15.11.2021)
Латвия, Литва и Эстония осудили правительство Белоруссии из-за мигрантов
Латвия, Литва и Эстония поддержали действия Польши по защите границ Евросоюза от мигрантов
© AP Photo / BelTA / Oksana ManchukМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония полностью поддерживают действия Польши по защите границ на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, где, по данным Варшавы, скопилось несколько тысяч мигрантов, и осуждают действия правительства в Белоруссии, говорится в совместном заявлении трех стран.
"Президенты Эстонии, Латвии и Литвы совместно осуждают действия, предпринятые режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, использующего мигрантов в политических целях... выражаем полную поддержку действиям, предпринятым Польшей для защиты внешних границ ЕС", - говорится в заявлении. Президенты трех стран также выразили поддержку европейским странам, институтам и учреждениям в связи с сложившимся кризисом.
"Мы президенты Эстонии, Латвии и Литвы совместно... призываем лидеров ЕС и НАТО нарастить дипломатические усилия в странах происхождения нелегальной миграции", - говорится в сообщении.
"Президенты... обеспокоены безопасностью и соблюдением прав мигрантов в Белоруссии, которых вынуждают нарушать границы Европейского союза", - говорится в совместном заявлении.
"Мы призываем соответствующие международные организации активно участвовать в разрешении сложившейся ситуации… Совбез ООН уже дал ей оценку, и мы призываем к конкретным действиям Совет по правам человека ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международную организацию по миграции", - говорится в совместном заявлении лидеров стран Балтии.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.