https://ria.ru/20211115/migranty-1759140663.html

Выходец из Ирака рассказал о расценках контрабандистов для нелегалов

Выходец из Ирака рассказал о расценках контрабандистов для нелегалов - РИА Новости, 15.11.2021

Выходец из Ирака рассказал о расценках контрабандистов для нелегалов

Один из оказавшихся на границе Белоруссии нелегальных иракских мигрантов 45-летний Мухаммад аль-Ираки рассказал РИА Новости о своем маршруте, расценках... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:48

2021-11-15T15:48

2021-11-15T15:48

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европа

белоруссия

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багдад (город)

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БАГДАД, 15 ноя - РИА Новости. Один из оказавшихся на границе Белоруссии нелегальных иракских мигрантов 45-летний Мухаммад аль-Ираки рассказал РИА Новости о своем маршруте, расценках контрабандистов и их особом отношении к курдам, считающимся более платёжеспособными.ПРИЧИНА МИГРАЦИИИдея уехать из Ирака, по словам Мухаммада, возникла у него в начале прошлого года после массовых протестов в нескольких провинциях в центре и на юге страны в октябре 2019 года. Мухаммад был в тот период одним из активистов протестов в провинции Наджаф, где его похитили вооруженные боевики и удерживали около недели, применяя пытки."Через некоторое время, в начале 2020 года из-за многократных угроз я решил поехать в провинцию Эрбиль (в Иракском Курдистане на севере страны – ред.). Я поехал в Эрбиль со своей семьей, состоящей из семи человек, после того, как я продал все свои предметы домашнего обихода через интернет", - также сообщил он. В Эрбиле он жил до июля этого года, после чего решил поехать в Минск и оттуда иммигрировать в одну из двух европейских стран - Литву или Польшу.ПОЕХАЛ ТУРИСТОМОн вспоминает, что несколько месяцев назад в Белоруссию из Ирака в составе туристических групп направлялись сотни человек в неделю."Через друзей в Багдаде я купил (въездные – ред.) визы в Белоруссию для себя и своей семьи в одной из туристических фирм в столице. Один билет в то время стоил 800 долларов на человека. Потом мы поехали в Багдад из Эрбиля, и из аэропорта Багдада мы отправились в составе туристических групп в Белоруссию, где на несколько дней останавливались в одном из отелей", - продолжил Мухаммад."По моим сведениям, в то время из Ирака в Белоруссию отправлялись три рейса в неделю, на борту каждого самолета находились сотни человек, возвращались самолеты пустыми", - отметил он.ДЛЯ КУРДОВ ДРУГИЕ РАСЦЕНКИВ ходе беседы Мухаммад отметил, что люди, которые организовывают нелегальную миграцию, больше взаимодействуют с иракцами-курдами, нежели арабами, так как курды гораздо более платёжеспособны."Группы, которые занимаются незаконной миграцией, чаще имеют дело с курдами, потому что они знают, что у курдов есть деньги, что они материально обеспеченные. Я знаю некоторых курдов, которые заплатили от 50 до 80 тысяч долларов", - сказал Мухаммад."Курды еще в Курдистане заключают соглашение с контрабандистами, в том время как остальные арабы с ними связываются уже по прибытии в Минск. Я знаю одного курда, чья семья из четырёх человек заплатила 80 тысяч долларов за услуги по нелегальной миграции", - добавил Мухаммад.Когда Мухаммад прибыл в Белоруссию, его знакомый дал ему номер одного из представителей группы, занимающейся нелегальной перевозкой людей через границу. "Я с ним связался с целью договориться о том, чтобы нас доставили в Литву или Польшу. Он меня спросил, мы курды или арабы. Я ответил, что арабы. Он сказал, что его услуги будут стоить 2500 долларов за каждого члена семьи, отметив, что с курдов они берут больше. Так как он отказался снизить цену, которая была для меня слишком высока, я решил искать другие пути", - сказал Мухаммад.Он взял два такси за 150 долларов, которые доставили его семью в район, который находился в 15 минутах ходьбы от белорусско-литовской границы. Семья пошла пешком в лес, где их ожидали жесткие условия, особенно для детей. В итоге семья решила сдаться литовским пограничникам.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759116419.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759108336.html

https://ria.ru/20211115/blinken-1759099545.html

https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759092501.html

европа

белоруссия

минск

ирак

багдад (город)

польша

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в мире, европа, белоруссия, минск, ирак, багдад (город), польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии