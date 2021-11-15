https://ria.ru/20211115/migranty-1759116419.html

В Польше обвинили мигрантов в подготовке к штурму границы с Белоруссией

В Польше обвинили мигрантов в подготовке к штурму границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.11.2021

В Польше обвинили мигрантов в подготовке к штурму границы с Белоруссией

Нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы, сообщает МВД Польши. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:03

2021-11-15T14:03

2021-11-15T14:32

в мире

польша

мвд польши

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы, сообщает МВД Польши."Нелегальные мигранты собираются у пограничного перехода в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке белорусских силовиков они, вероятно, готовятся к силовому форсированию границы. Офицеры пограничной стражи, полиции и солдаты наготове", - говорится в сообщении полиции в Twitter.На видеозаписи, сделанной с воздуха, которую распространило МВД Польши, видно, что большая толпа мигрантов преодолела ограждение на белорусской стороне и движется в сторону границы. Польские силовики на своей территории выстроились цепью. В тоже время в польской погранстраже сообщили об уменьшении попыток нелегалов перейти границу."Ежедневно уменьшается число попыток нелегального перехода границы. Месяц тому назад, 14 октября, таких попыток было 685. Вчера их было 17. Это свидетельствует о том, что действия польских служб успешны. Мигранты все реже решаются на пересечение границы. Мы наблюдаем попытки силового форсирования границы", - заявила журналистам пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.По данным Михальской, в закрытых центрах содержания иностранцев в Польше сейчас находятся 1 828 человек."В текущем году на белорусской границе всего было задержано 2,5 тысячи человек. В прошлом году таких лиц было 88", - добавила пресс-секретарь.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T14:03 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, мвд польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии