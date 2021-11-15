https://ria.ru/20211115/migranty-1759116419.html
В Польше обвинили мигрантов в подготовке к штурму границы с Белоруссией
В Польше обвинили мигрантов в подготовке к штурму границы с Белоруссией - РИА Новости, 15.11.2021
В Польше обвинили мигрантов в подготовке к штурму границы с Белоруссией
Нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы, сообщает МВД Польши. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:03
2021-11-15T14:03
2021-11-15T14:32
в мире
польша
мвд польши
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы, сообщает МВД Польши."Нелегальные мигранты собираются у пограничного перехода в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке белорусских силовиков они, вероятно, готовятся к силовому форсированию границы. Офицеры пограничной стражи, полиции и солдаты наготове", - говорится в сообщении полиции в Twitter.На видеозаписи, сделанной с воздуха, которую распространило МВД Польши, видно, что большая толпа мигрантов преодолела ограждение на белорусской стороне и движется в сторону границы. Польские силовики на своей территории выстроились цепью. В тоже время в польской погранстраже сообщили об уменьшении попыток нелегалов перейти границу."Ежедневно уменьшается число попыток нелегального перехода границы. Месяц тому назад, 14 октября, таких попыток было 685. Вчера их было 17. Это свидетельствует о том, что действия польских служб успешны. Мигранты все реже решаются на пересечение границы. Мы наблюдаем попытки силового форсирования границы", - заявила журналистам пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.По данным Михальской, в закрытых центрах содержания иностранцев в Польше сейчас находятся 1 828 человек."В текущем году на белорусской границе всего было задержано 2,5 тысячи человек. В прошлом году таких лиц было 88", - добавила пресс-секретарь.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759113528_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6449d2b20696bd43a60277d84916cf69.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-15T14:03
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, мвд польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:03 15.11.2021 (обновлено: 14:32 15.11.2021)
В Польше обвинили мигрантов в подготовке к штурму границы с Белоруссией
МВД Польши: нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости.
Нелегальные мигранты готовятся к штурму белорусско-польской границы, сообщает МВД Польши
.
"Нелегальные мигранты собираются у пограничного перехода в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке белорусских силовиков они, вероятно, готовятся к силовому форсированию границы. Офицеры пограничной стражи, полиции и солдаты наготове", - говорится в сообщении полиции в Twitter
.
На видеозаписи, сделанной с воздуха, которую распространило МВД Польши, видно, что большая толпа мигрантов преодолела ограждение на белорусской стороне и движется в сторону границы. Польские силовики на своей территории выстроились цепью.
В тоже время в польской погранстраже сообщили об уменьшении попыток нелегалов перейти границу.
"Ежедневно уменьшается число попыток нелегального перехода границы. Месяц тому назад, 14 октября, таких попыток было 685. Вчера их было 17. Это свидетельствует о том, что действия польских служб успешны. Мигранты все реже решаются на пересечение границы. Мы наблюдаем попытки силового форсирования границы", - заявила журналистам пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
По данным Михальской, в закрытых центрах содержания иностранцев в Польше сейчас находятся 1 828 человек.
"В текущем году на белорусской границе всего было задержано 2,5 тысячи человек. В прошлом году таких лиц было 88", - добавила пресс-секретарь.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.