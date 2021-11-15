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К КПП на польско-белорусской границе подошли почти две тысячи беженцев
К КПП на польско-белорусской границе подошли почти две тысячи беженцев - РИА Новости, 15.11.2021
К КПП на польско-белорусской границе подошли почти две тысячи беженцев
Беженцы из стихийного лагеря расположились "прямо на линии границы" на погранпереходе между Белоруссией и Польшей, попыток прорыва через польские заграждения не РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:59
2021-11-15T13:59
2021-11-15T21:37
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Беженцы из стихийного лагеря расположились "прямо на линии границы" на погранпереходе между Белоруссией и Польшей, попыток прорыва через польские заграждения не предпринимают, сообщил РИА Новости источник в белорусских органах погранслужбы."Они находятся прямо на линии границы. Прорыва через польские заграждения не было", - сказал собеседник. По его словам, обстановка в целом "спокойная, насколько это может быть в данной ситуации", агрессивных действий со стороны беженцев нет.Собеседник рассказал, что практически все 2 тысячи беженцев, ранее находившиеся в стихийном лагере, перебрались к КПП на границе Польше и Белоруссии, часть находится прямо в пункте пропуска, часть поодаль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кадры белорусского погранкомитета с границы с Польшей
Белорусский погранкомитет опубликовал новое видео с пункта пропуска у польской границы.
2021-11-15T13:59
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PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
13:59 15.11.2021 (обновлено: 21:37 15.11.2021)
К КПП на польско-белорусской границе подошли почти две тысячи беженцев
У КПП на польско-белорусской границе расположились почти две тысячи беженцев