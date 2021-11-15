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К КПП на польско-белорусской границе подошли почти две тысячи беженцев

К КПП на польско-белорусской границе подошли почти две тысячи беженцев - РИА Новости, 15.11.2021

К КПП на польско-белорусской границе подошли почти две тысячи беженцев

Беженцы из стихийного лагеря расположились "прямо на линии границы" на погранпереходе между Белоруссией и Польшей, попыток прорыва через польские заграждения не РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:59

2021-11-15T13:59

2021-11-15T21:37

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Беженцы из стихийного лагеря расположились "прямо на линии границы" на погранпереходе между Белоруссией и Польшей, попыток прорыва через польские заграждения не предпринимают, сообщил РИА Новости источник в белорусских органах погранслужбы."Они находятся прямо на линии границы. Прорыва через польские заграждения не было", - сказал собеседник. По его словам, обстановка в целом "спокойная, насколько это может быть в данной ситуации", агрессивных действий со стороны беженцев нет.Собеседник рассказал, что практически все 2 тысячи беженцев, ранее находившиеся в стихийном лагере, перебрались к КПП на границе Польше и Белоруссии, часть находится прямо в пункте пропуска, часть поодаль.

белоруссия

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры белорусского погранкомитета с границы с Польшей Белорусский погранкомитет опубликовал новое видео с пункта пропуска у польской границы. 2021-11-15T13:59 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео