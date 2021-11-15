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Мигранты покидают стихийный лагерь у белорусско-польской границы

Мигранты покидают стихийный лагерь у белорусско-польской границы - РИА Новости, 15.11.2021

Мигранты покидают стихийный лагерь у белорусско-польской границы

Мигранты постепенно покидают стихийный лагерь на границе Белоруссии и Польши, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:51

2021-11-15T12:51

2021-11-15T13:21

в мире

белоруссия

африка

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Мигранты постепенно покидают стихийный лагерь на границе Белоруссии и Польши, передает Sputnik Беларусь.Сейчас люди скапливаются на КПП, белорусы обеспечивают их безопасность как в лагере, так и по ходу движения, заявили в погранкомитете республики.Миграционный кризисЛетом на рубеже Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались несколько тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ и задержали большинство перешедших границу. После этого беженцы разбили в лесу стихийный лагерь.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

белоруссия

африка

польша

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LIVE: Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе LIVE: Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе 2021-11-15T12:51 true PT276M59S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T12:51 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, африка, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии