Россия выступает посредником в решении миграционного кризиса, заявил Песков
Песков: Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса, президент РФ Владимир Путин высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты главы Белоруссии Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти имеет место. Давайте не забывать о разговорах президента Путина с исполняющей обязанности канцлера ФРГ и после этого контактах с президентом Лукашенко. Собственно, после этого президент Путин высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты", - сказал Песков журналистам на вопрос, как могла бы Россия помочь разрешить помощь с мигрантами.
Ранее Путин высказал мнение, что Меркель и президент Белоруссии готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.