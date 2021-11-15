https://ria.ru/20211115/migranty-1759098098.html

Россия выступает посредником в решении миграционного кризиса, заявил Песков

Россия выступает посредником в решении миграционного кризиса, заявил Песков - РИА Новости, 15.11.2021

Россия выступает посредником в решении миграционного кризиса, заявил Песков

Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса, президент РФ Владимир Путин высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:42

2021-11-15T12:42

2021-11-15T12:42

в мире

литва

африка

дмитрий песков

ангела меркель

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия выступает переговорным посредником в решении миграционного кризиса, президент РФ Владимир Путин высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты главы Белоруссии Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае исключительно в качестве переговорного посредника, что отчасти имеет место. Давайте не забывать о разговорах президента Путина с исполняющей обязанности канцлера ФРГ и после этого контактах с президентом Лукашенко. Собственно, после этого президент Путин высказывал надежду на то, что состоятся прямые контакты", - сказал Песков журналистам на вопрос, как могла бы Россия помочь разрешить помощь с мигрантами.Ранее Путин высказал мнение, что Меркель и президент Белоруссии готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку мигранты стремятся именно в Германию.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759077611.html

литва

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, африка, дмитрий песков, ангела меркель, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии