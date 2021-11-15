https://ria.ru/20211115/migranty-1759079466.html

Лукашенко рассказал, зачем накаляется обстановка вокруг темы беженцев

Лукашенко рассказал, зачем накаляется обстановка вокруг темы беженцев - РИА Новости, 15.11.2021

Лукашенко рассказал, зачем накаляется обстановка вокруг темы беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка вокруг темы лагеря беженцев накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:35

2021-11-15T11:35

2021-11-15T12:20

в мире

белоруссия

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758632209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25b91d44c01cf661189d37d5d86511c4.jpg

МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка вокруг темы лагеря беженцев накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию."Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: "Лукашенко виноват", следом - Путин, "Беларусь виновата", следом - Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности", - приводит слова Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь.Президент также рассказал, что в Белоруссии организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов."Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки", - заметил Лукашенко.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T11:35 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, александр лукашенко