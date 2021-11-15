https://ria.ru/20211115/migranty-1759079466.html
Лукашенко рассказал, зачем накаляется обстановка вокруг темы беженцев
Лукашенко рассказал, зачем накаляется обстановка вокруг темы беженцев - РИА Новости, 15.11.2021
Лукашенко рассказал, зачем накаляется обстановка вокруг темы беженцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка вокруг темы лагеря беженцев накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:35
2021-11-15T11:35
2021-11-15T12:20
в мире
белоруссия
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
александр лукашенко
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка вокруг темы лагеря беженцев накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию."Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: "Лукашенко виноват", следом - Путин, "Беларусь виновата", следом - Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности", - приводит слова Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь.Президент также рассказал, что в Белоруссии организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов."Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки", - заметил Лукашенко.Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-15T11:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, белоруссия, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, александр лукашенко
11:35 15.11.2021 (обновлено: 12:20 15.11.2021)
Лукашенко рассказал, зачем накаляется обстановка вокруг темы беженцев
Лукашенко: обстановка вокруг темы беженцев накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что обстановка вокруг темы лагеря беженцев накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию
.
"Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: "Лукашенко виноват", следом - Путин, "Беларусь виновата", следом - Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности", - приводит слова Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь
.
Президент также рассказал, что в Белоруссии организована охрана лагеря возле границы, где размещаются тысячи мигрантов.
"Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки", - заметил Лукашенко.
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на границе остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.