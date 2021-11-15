https://ria.ru/20211115/migranty-1759078917.html

Лукашенко заявил о готовности отправлять беженцев самолетами в Германию

Лукашенко заявил о готовности отправлять беженцев самолетами в Германию - РИА Новости, 15.11.2021

Лукашенко заявил о готовности отправлять беженцев самолетами в Германию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцев можно отправить самолетами белорусской авиакомпании "Белавиа" в Мюнхен, если поляки не дают... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:33

2021-11-15T11:33

2021-11-15T13:59

в мире

белавиа

белоруссия

германия

евросоюз

александр лукашенко

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцев можно отправить самолетами белорусской авиакомпании "Белавиа" в Мюнхен, если поляки не дают гуманитарного коридора."Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема?", - приводит слова Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь.По информации агентства, на совещании с рабочей группой по доработке конституции глава государства упомянул о недавнем предложении мюнхенских властей принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев. Лукашенко заявил, что две-три тысячи мигрантов - это не проблема для Евросоюза.Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно к ним на родину.По его словам, "идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей - пожалуйста, вернитесь домой". "Но никто возвращаться не хочет", - подчеркнул Лукашенко.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759079466.html

https://ria.ru/20211115/migranty-1759075489.html

белоруссия

германия

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в мире, белавиа, белоруссия, германия, евросоюз, александр лукашенко, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии