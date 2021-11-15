11:33 15.11.2021 (обновлено: 13:59 15.11.2021)
Лукашенко заявил о готовности отправлять беженцев самолетами в Германию
Лукашенко: беженцев можно отправить в Мюнхен, если поляки не дают гуманитарного коридора
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беженцев можно отправить самолетами белорусской авиакомпании "Белавиа" в Мюнхен, если поляки не дают гуманитарного коридора.
"Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема?", - приводит слова Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь.
По информации агентства, на совещании с рабочей группой по доработке конституции глава государства упомянул о недавнем предложении мюнхенских властей принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев. Лукашенко заявил, что две-три тысячи мигрантов - это не проблема для Евросоюза.
Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно к ним на родину.
"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет. И понятно: им некуда возвращаться. У них нет там жилья, они понимают, что там нечем накормить детей. Более того, некоторые просто опасаются за свою жизнь, возвращаясь обратно", - констатировал глава белорусского государства.
По его словам, "идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей - пожалуйста, вернитесь домой". "Но никто возвращаться не хочет", - подчеркнул Лукашенко.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.