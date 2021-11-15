https://ria.ru/20211115/migranty-1759077611.html

В Киеве заявили, что Белоруссии придется возвращать мигрантов с Украины

В Киеве заявили, что Белоруссии придется возвращать мигрантов с Украины - РИА Новости, 15.11.2021

В Киеве заявили, что Белоруссии придется возвращать мигрантов с Украины

Между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии, поэтому если нелегальные мигранты попадут на украинскую территорию с белорусской, то они будут... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:27

2021-11-15T11:27

2021-11-15T11:36

в мире

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

украина

мвд украины

артем шевченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1759018265_0:138:2048:1290_1920x0_80_0_0_c92d35502a9393fad8d8fa57f5cd276a.jpg

КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии, поэтому если нелегальные мигранты попадут на украинскую территорию с белорусской, то они будут возвращены, и официальный Минск будет обязан их принять, напомнил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко."Между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии с прошлого года. Это значит, что нелегальные мигранты, попавшие на их или нашу территорию с их или нашей стороны, могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.Он также напомнил, что украинские пограничники и МВД уже имеют успешный опыт подобного сдерживания людей на белорусской границе, когда в сентябре 2020 года паломники-хасиды пытались попасть на Украину на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года."Границу и на севере, и на востоке все равно нужно срочно строить и выделять на это ресурсы. Протяженность десяти наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 километров из 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 километров хотя бы самым простым инженерным заграждением – спиральной колючей проволокой "Егоза" – нужно 189 миллионов гривен (около 7,3 миллиона долларов). А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Белоруссией – 7 миллиардов гривен (около 268 миллионов долларов)", - добавил Шевченко.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.

https://ria.ru/20211114/deystviya-1759035063.html

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, украина, мвд украины, артем шевченко