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https://ria.ru/20211115/migranty-1759077611.html
В Киеве заявили, что Белоруссии придется возвращать мигрантов с Украины
В Киеве заявили, что Белоруссии придется возвращать мигрантов с Украины - РИА Новости, 15.11.2021
В Киеве заявили, что Белоруссии придется возвращать мигрантов с Украины
Между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии, поэтому если нелегальные мигранты попадут на украинскую территорию с белорусской, то они будут... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:27
2021-11-15T11:36
в мире
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
украина
мвд украины
артем шевченко
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии, поэтому если нелегальные мигранты попадут на украинскую территорию с белорусской, то они будут возвращены, и официальный Минск будет обязан их принять, напомнил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко."Между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии с прошлого года. Это значит, что нелегальные мигранты, попавшие на их или нашу территорию с их или нашей стороны, могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.Он также напомнил, что украинские пограничники и МВД уже имеют успешный опыт подобного сдерживания людей на белорусской границе, когда в сентябре 2020 года паломники-хасиды пытались попасть на Украину на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года."Границу и на севере, и на востоке все равно нужно срочно строить и выделять на это ресурсы. Протяженность десяти наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 километров из 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 километров хотя бы самым простым инженерным заграждением – спиральной колючей проволокой "Егоза" – нужно 189 миллионов гривен (около 7,3 миллиона долларов). А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Белоруссией – 7 миллиардов гривен (около 268 миллионов долларов)", - добавил Шевченко.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
https://ria.ru/20211114/deystviya-1759035063.html
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
белоруссия
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в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, украина, мвд украины, артем шевченко
11:27 15.11.2021 (обновлено: 11:36 15.11.2021)
 
В Киеве заявили, что Белоруссии придется возвращать мигрантов с Украины

В Киеве напомнили Минску о необходимости реадмиссии мигрантов, если они попадут на Украину

© AP Photo / Ukrainian Police Press OfficeСотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией
Сотрудники Госпогранслужбы Украины на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии, поэтому если нелегальные мигранты попадут на украинскую территорию с белорусской, то они будут возвращены, и официальный Минск будет обязан их принять, напомнил директор департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"Между Украиной и Белоруссией действует соглашение о реадмиссии с прошлого года. Это значит, что нелегальные мигранты, попавшие на их или нашу территорию с их или нашей стороны, могут и должны быть выдворены обратно. И та сторона, с которой они пришли, обязана будет их принять", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.
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14 ноября, 22:26
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Он также напомнил, что украинские пограничники и МВД уже имеют успешный опыт подобного сдерживания людей на белорусской границе, когда в сентябре 2020 года паломники-хасиды пытались попасть на Украину на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года.
"Границу и на севере, и на востоке все равно нужно срочно строить и выделять на это ресурсы. Протяженность десяти наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с севера составляет 270 километров из 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 километров хотя бы самым простым инженерным заграждением – спиральной колючей проволокой "Егоза" – нужно 189 миллионов гривен (около 7,3 миллиона долларов). А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога) границы с Белоруссией – 7 миллиардов гривен (около 268 миллионов долларов)", - добавил Шевченко.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 08:00
Пока Европа отвлеклась на Белоруссию, захватчики зашли ей в тыл
 
В миреБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииУкраинаМВД УкраиныАртем Шевченко
 
 
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