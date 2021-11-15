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https://ria.ru/20211115/migranty-1759076178.html
Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко
Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.11.2021
Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских властей отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:22
2021-11-15T12:18
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских властей отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих транзитом в Евросоюз, обратно на их родину, но они не хотят возвращаться домой, сообщило в понедельник Sputnik Беларусь."Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не накапливались на государственной границе. Более того, заявил президент, Беларусь готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно на родину", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что беженцы не хотят возвращаться домой."Упреки в том, что мы потворствуем этому, - это глупость полная", - заявил Лукашенко. Президент отметил, что за последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов, и это легко проверить. "Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету", - добавил глава государства.О том, что Белоруссия продолжает охранять свою границу и пресекает попытки нелегальной миграции, ранее заявил в интервью РИА Новости и министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, в этом году пресечено 11 каналов, около 700 человек задержаны за попытку незаконно пересечь границу.Соответствующее заявление прозвучало в понедельник на встрече Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта конституции.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
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белоруссия
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:22 15.11.2021 (обновлено: 12:18 15.11.2021)
 
Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск готов отправить беженцев на родину, но они не хотят возвращаться

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы под контролем белорусских военнослужащих идут получать гуманитарную помощь в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы под контролем белорусских военнослужащих идут получать гуманитарную помощь в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских властей отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих транзитом в Евросоюз, обратно на их родину, но они не хотят возвращаться домой, сообщило в понедельник Sputnik Беларусь.
"Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не накапливались на государственной границе. Более того, заявил президент, Беларусь готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно на родину", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что беженцы не хотят возвращаться домой.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 08:00
Пока Европа отвлеклась на Белоруссию, захватчики зашли ей в тыл
"Упреки в том, что мы потворствуем этому, - это глупость полная", - заявил Лукашенко.
Президент отметил, что за последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов, и это легко проверить. "Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету", - добавил глава государства.
О том, что Белоруссия продолжает охранять свою границу и пресекает попытки нелегальной миграции, ранее заявил в интервью РИА Новости и министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, в этом году пресечено 11 каналов, около 700 человек задержаны за попытку незаконно пересечь границу.
Мужчины несут к машине скорой помощи женщину в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
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Настоящая причина "атаки мигрантов"
Соответствующее заявление прозвучало в понедельник на встрече Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта конституции.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.
 
В миреБелоруссияПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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