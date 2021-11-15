https://ria.ru/20211115/migranty-1759076178.html

Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко

Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.11.2021

Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских властей отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:22

2021-11-15T11:22

2021-11-15T12:18

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских властей отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих транзитом в Евросоюз, обратно на их родину, но они не хотят возвращаться домой, сообщило в понедельник Sputnik Беларусь."Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не накапливались на государственной границе. Более того, заявил президент, Беларусь готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно на родину", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что беженцы не хотят возвращаться домой."Упреки в том, что мы потворствуем этому, - это глупость полная", - заявил Лукашенко. Президент отметил, что за последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов, и это легко проверить. "Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету", - добавил глава государства.О том, что Белоруссия продолжает охранять свою границу и пресекает попытки нелегальной миграции, ранее заявил в интервью РИА Новости и министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, в этом году пресечено 11 каналов, около 700 человек задержаны за попытку незаконно пересечь границу.Соответствующее заявление прозвучало в понедельник на встрече Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта конституции.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

белоруссия

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T11:22 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии