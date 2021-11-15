https://ria.ru/20211115/migranty-1759076178.html
Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко
Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.11.2021
Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских властей отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:22
2021-11-15T11:22
2021-11-15T12:18
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности белорусских властей отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих транзитом в Евросоюз, обратно на их родину, но они не хотят возвращаться домой, сообщило в понедельник Sputnik Беларусь."Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не накапливались на государственной границе. Более того, заявил президент, Беларусь готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно на родину", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что беженцы не хотят возвращаться домой."Упреки в том, что мы потворствуем этому, - это глупость полная", - заявил Лукашенко. Президент отметил, что за последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов, и это легко проверить. "Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету", - добавил глава государства.О том, что Белоруссия продолжает охранять свою границу и пресекает попытки нелегальной миграции, ранее заявил в интервью РИА Новости и министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, в этом году пресечено 11 каналов, около 700 человек задержаны за попытку незаконно пересечь границу.Соответствующее заявление прозвучало в понедельник на встрече Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта конституции.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758643682_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_de036b6a8c0d3fbcbcdaf4bdf93bfa0c.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-15T11:22
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:22 15.11.2021 (обновлено: 12:18 15.11.2021)
Беженцы на границе не хотят возвращаться на родину, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск готов отправить беженцев на родину, но они не хотят возвращаться
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил о готовности белорусских властей отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих транзитом в Евросоюз
, обратно на их родину, но они не хотят возвращаться домой, сообщило в понедельник Sputnik Беларусь
.
"Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не накапливались на государственной границе. Более того, заявил президент, Беларусь
готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно на родину", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что беженцы не хотят возвращаться домой.
"Упреки в том, что мы потворствуем этому, - это глупость полная", - заявил Лукашенко.
Президент отметил, что за последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов, и это легко проверить. "Если немцы или американцы хотят убедиться в этом, пожалуйста, в аэропорту каждый человек на счету", - добавил глава государства.
О том, что Белоруссия продолжает охранять свою границу и пресекает попытки нелегальной миграции, ранее заявил в интервью РИА Новости и министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, в этом году пресечено 11 каналов, около 700 человек задержаны за попытку незаконно пересечь границу.
Соответствующее заявление прозвучало в понедельник на встрече Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта конституции.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывает около 2 тысяч человек.