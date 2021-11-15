https://ria.ru/20211115/migranty-1759075489.html
МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами
МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами - РИА Новости, 15.11.2021
МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента РФ Владимира Путина использовать свое влияние на лидера Белоруссии Александра Лукашенко для разрешения ситуации с... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:21
2021-11-15T11:21
2021-11-15T11:21
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента РФ Владимира Путина использовать свое влияние на лидера Белоруссии Александра Лукашенко для разрешения ситуации с миграционным кризисом на восточных границах Евросоюза.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию."Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать свое влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это. Не только говорить об этом, но за словами должны последовать и действия", - заявил Маас перед встречей глав МИД ЕС.Ранее президент РФ заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Путин добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
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Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.
2021-11-15T11:21
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в мире, белоруссия, минск, владимир путин, евросоюз, мид германии, александр лукашенко, хайко маас, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами
Глава МИД Германии Маас призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами