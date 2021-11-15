https://ria.ru/20211115/migranty-1759075489.html

МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами

МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами - РИА Новости, 15.11.2021

МИД Германии призвал Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента РФ Владимира Путина использовать свое влияние на лидера Белоруссии Александра Лукашенко для разрешения ситуации с... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:21

2021-11-15T11:21

2021-11-15T11:21

в мире

белоруссия

минск

владимир путин

евросоюз

мид германии

александр лукашенко

хайко маас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758732796_0:100:2048:1252_1920x0_80_0_0_6f25335e21b7f72c11cf0c9742f15106.jpg

БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента РФ Владимира Путина использовать свое влияние на лидера Белоруссии Александра Лукашенко для разрешения ситуации с миграционным кризисом на восточных границах Евросоюза.На границе Белоруссии и Польши в последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию."Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать свое влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это. Не только говорить об этом, но за словами должны последовать и действия", - заявил Маас перед встречей глав МИД ЕС.Ранее президент РФ заявил, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от нее что-то будет зависеть. Путин добавил, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе - на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, и посоветовал странам заняться внутренними проблемами. По его словам, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.

https://ria.ru/20211114/migranty-1759029823.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка. 2021-11-15T11:21 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, владимир путин, евросоюз, мид германии, александр лукашенко, хайко маас, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии