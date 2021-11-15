https://ria.ru/20211115/migranty-1759062918.html
В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции
В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 15.11.2021
В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции
Двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции, сообщила польская прокуратура. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:18
2021-11-15T10:18
2021-11-15T10:37
в мире
польша
россия
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции, сообщила польская прокуратура."Прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока. Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе расследования задержаны "водители, перевозящих мигрантов, а также два организатора чеченской национальности, находящиеся нелегально на польской территории".Обвиняемым грозит наказание до 8 лет лишения свободы.В прокуратуре отметили, что это уже третий обвинительный акт по данному делу. Всего обвинительными актами было охвачено 12 преступлений, совершенных 5 обвиняемыми.По данным польских силовиков, члены группы действовали на территории многих стран, в частности Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и стран Ближнего Востока."Из десятков задержанных двое подозреваемых приняли решение начать сотрудничество с органами следствия, в результате чего в ходе допросов раскрыли подробности деятельности группы и преступлений, совершенных ее членами. Выводы по этому вопросу были также сделаны благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Германии, Австрии и Словакии", - говорится в сообщении.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758636789_150:0:2307:1618_1920x0_80_0_0_c1c4af471d043352535f07c31120e6a8.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-15T10:18
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, польша, россия, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:18 15.11.2021 (обновлено: 10:37 15.11.2021)
В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции
Прокуратура Польши предъявила обвинение двум россиянам в организации нелегальной миграции
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости.
Двоим гражданам России
предъявлено обвинение в Польше
за организацию нелегальной миграции, сообщила польская прокуратура.
"Прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице
направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока. Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе расследования задержаны "водители, перевозящих мигрантов, а также два организатора чеченской национальности, находящиеся нелегально на польской территории".
Обвиняемым грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
В прокуратуре отметили, что это уже третий обвинительный акт по данному делу. Всего обвинительными актами было охвачено 12 преступлений, совершенных 5 обвиняемыми.
По данным польских силовиков, члены группы действовали на территории многих стран, в частности Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и стран Ближнего Востока.
"Из десятков задержанных двое подозреваемых приняли решение начать сотрудничество с органами следствия, в результате чего в ходе допросов раскрыли подробности деятельности группы и преступлений, совершенных ее членами. Выводы по этому вопросу были также сделаны благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Германии, Австрии и Словакии", - говорится в сообщении.
На границе Белоруссии
и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.