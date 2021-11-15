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В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции
В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 15.11.2021
В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции
Двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции, сообщила польская прокуратура. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:18
2021-11-15T10:37
в мире
польша
россия
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции, сообщила польская прокуратура."Прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока. Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе расследования задержаны "водители, перевозящих мигрантов, а также два организатора чеченской национальности, находящиеся нелегально на польской территории".Обвиняемым грозит наказание до 8 лет лишения свободы.В прокуратуре отметили, что это уже третий обвинительный акт по данному делу. Всего обвинительными актами было охвачено 12 преступлений, совершенных 5 обвиняемыми.По данным польских силовиков, члены группы действовали на территории многих стран, в частности Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и стран Ближнего Востока."Из десятков задержанных двое подозреваемых приняли решение начать сотрудничество с органами следствия, в результате чего в ходе допросов раскрыли подробности деятельности группы и преступлений, совершенных ее членами. Выводы по этому вопросу были также сделаны благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Германии, Австрии и Словакии", - говорится в сообщении.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
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польша
россия
белоруссия
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, польша, россия, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:18 15.11.2021 (обновлено: 10:37 15.11.2021)
 
В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции

Прокуратура Польши предъявила обвинение двум россиянам в организации нелегальной миграции

© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции, сообщила польская прокуратура.
"Прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока. Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины", - говорится в сообщении.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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Пока Европа отвлеклась на Белоруссию, захватчики зашли ей в тыл
Уточняется, что в ходе расследования задержаны "водители, перевозящих мигрантов, а также два организатора чеченской национальности, находящиеся нелегально на польской территории".
Обвиняемым грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
В прокуратуре отметили, что это уже третий обвинительный акт по данному делу. Всего обвинительными актами было охвачено 12 преступлений, совершенных 5 обвиняемыми.
По данным польских силовиков, члены группы действовали на территории многих стран, в частности Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и стран Ближнего Востока.
Мужчины несут к машине скорой помощи женщину в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 08:00
Настоящая причина "атаки мигрантов"
"Из десятков задержанных двое подозреваемых приняли решение начать сотрудничество с органами следствия, в результате чего в ходе допросов раскрыли подробности деятельности группы и преступлений, совершенных ее членами. Выводы по этому вопросу были также сделаны благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Германии, Австрии и Словакии", - говорится в сообщении.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
 
В миреПольшаРоссияБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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