https://ria.ru/20211115/migranty-1759062918.html

В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции

В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 15.11.2021

В Польше двух россиян обвинили в организации нелегальной миграции

Двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции, сообщила польская прокуратура. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:18

2021-11-15T10:18

2021-11-15T10:37

в мире

польша

россия

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Двоим гражданам России предъявлено обвинение в Польше за организацию нелегальной миграции, сообщила польская прокуратура."Прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока. Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе расследования задержаны "водители, перевозящих мигрантов, а также два организатора чеченской национальности, находящиеся нелегально на польской территории".Обвиняемым грозит наказание до 8 лет лишения свободы.В прокуратуре отметили, что это уже третий обвинительный акт по данному делу. Всего обвинительными актами было охвачено 12 преступлений, совершенных 5 обвиняемыми.По данным польских силовиков, члены группы действовали на территории многих стран, в частности Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и стран Ближнего Востока."Из десятков задержанных двое подозреваемых приняли решение начать сотрудничество с органами следствия, в результате чего в ходе допросов раскрыли подробности деятельности группы и преступлений, совершенных ее членами. Выводы по этому вопросу были также сделаны благодаря международному сотрудничеству с компетентными органами Германии, Австрии и Словакии", - говорится в сообщении.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-15T10:18 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, россия, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии