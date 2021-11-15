https://ria.ru/20211115/memorial-1759104931.html

В Кремле не стали комментировать ситуацию с "Мемориалом"*

В Кремле не стали комментировать ситуацию с "Мемориалом"* - РИА Новости, 15.11.2021

В Кремле не стали комментировать ситуацию с "Мемориалом"*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от госпремии в связи с ситуацией с... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:08

2021-11-15T13:08

2021-11-15T13:08

общество

дмитрий песков

верховный суд рф

генеральная прокуратура рф

мемориал

людмила петрушевская

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от госпремии в связи с ситуацией с "Мемориалом"*, включены в дайджесты, а давать комментарии по ситуации с "Мемориалом"* преждевременно.Его спросили, как в Кремле восприняли заявление Петрушевской об отказе от госпремии в связи с ситуацией с "Мемориалом"* и известно ли об этом президенту."Разумеется, были на этот счет сообщения СМИ, они были включены во все необходимые дайджесты. Ситуация с "Мемориалом"* - там же речь идет об иске, пока решений каких-то судебных не принималось, поэтому считаем: преждевременно давать какие-то комментарии", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос об отношении президента к обществу "Мемориал"* и к их усилиям по сохранению памяти о репрессиях и исторических этапах развития РФ, Песков отметил, что не думает, что это может быть предметом брифинга.Писательница Людмила Петрушевская сообщила, что отказалась от звания лауреата Государственной премии в связи с иском генпрокуратуры о ликвидации признанной иноагентом организации "Мемориал"*.Ранее Генпрокуратура РФ проинформировала, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов. В Верховном суде заявили РИА Новости, что иск о ликвидации "Мемориала"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.*Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20211112/memorial-1758771372.html

https://ria.ru/20211028/germaniya-1756731674.html

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общество, дмитрий песков, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, мемориал, людмила петрушевская, россия