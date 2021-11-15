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В Кремле не стали комментировать ситуацию с "Мемориалом"*
В Кремле не стали комментировать ситуацию с "Мемориалом"* - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле не стали комментировать ситуацию с "Мемориалом"*
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от госпремии в связи с ситуацией с... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:08
2021-11-15T13:08
общество
дмитрий песков
верховный суд рф
генеральная прокуратура рф
мемориал
людмила петрушевская
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от госпремии в связи с ситуацией с "Мемориалом"*, включены в дайджесты, а давать комментарии по ситуации с "Мемориалом"* преждевременно.Его спросили, как в Кремле восприняли заявление Петрушевской об отказе от госпремии в связи с ситуацией с "Мемориалом"* и известно ли об этом президенту."Разумеется, были на этот счет сообщения СМИ, они были включены во все необходимые дайджесты. Ситуация с "Мемориалом"* - там же речь идет об иске, пока решений каких-то судебных не принималось, поэтому считаем: преждевременно давать какие-то комментарии", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос об отношении президента к обществу "Мемориал"* и к их усилиям по сохранению памяти о репрессиях и исторических этапах развития РФ, Песков отметил, что не думает, что это может быть предметом брифинга.Писательница Людмила Петрушевская сообщила, что отказалась от звания лауреата Государственной премии в связи с иском генпрокуратуры о ликвидации признанной иноагентом организации "Мемориал"*.Ранее Генпрокуратура РФ проинформировала, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов. В Верховном суде заявили РИА Новости, что иск о ликвидации "Мемориала"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября.Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.*Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20211112/memorial-1758771372.html
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общество, дмитрий песков, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, мемориал, людмила петрушевская, россия
13:08 15.11.2021
 
В Кремле не стали комментировать ситуацию с "Мемориалом"*

Песков: преждевременно давать какие-то комментарии по ситуации с ликвидацией "Мемориала"*

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от госпремии в связи с ситуацией с "Мемориалом"*, включены в дайджесты, а давать комментарии по ситуации с "Мемориалом"* преждевременно.
Его спросили, как в Кремле восприняли заявление Петрушевской об отказе от госпремии в связи с ситуацией с "Мемориалом"* и известно ли об этом президенту.
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"Разумеется, были на этот счет сообщения СМИ, они были включены во все необходимые дайджесты. Ситуация с "Мемориалом"* - там же речь идет об иске, пока решений каких-то судебных не принималось, поэтому считаем: преждевременно давать какие-то комментарии", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос об отношении президента к обществу "Мемориал"* и к их усилиям по сохранению памяти о репрессиях и исторических этапах развития РФ, Песков отметил, что не думает, что это может быть предметом брифинга.
"Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства. С "Мемориалом"*, насколько известно, давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства - это хорошо известный факт", - добавил Песков.
Писательница Людмила Петрушевская сообщила, что отказалась от звания лауреата Государственной премии в связи с иском генпрокуратуры о ликвидации признанной иноагентом организации "Мемориал"*.
Ранее Генпрокуратура РФ проинформировала, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов. В Верховном суде заявили РИА Новости, что иск о ликвидации "Мемориала"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.
*Организация признана в России иностранным агентом
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ОбществоДмитрий ПесковВерховный суд РФГенеральная прокуратура РФМемориалЛюдмила ПетрушевскаяРоссия
 
 
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