В Кремле не стали комментировать ситуацию с "Мемориалом"*
Песков: преждевременно давать какие-то комментарии по ситуации с ликвидацией "Мемориала"*
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации об отказе писательницы Людмилы Петрушевской от госпремии в связи с ситуацией с "Мемориалом"*, включены в дайджесты, а давать комментарии по ситуации с "Мемориалом"* преждевременно.
Его спросили, как в Кремле восприняли заявление Петрушевской об отказе от госпремии в связи с ситуацией с "Мемориалом"* и известно ли об этом президенту.
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"Разумеется, были на этот счет сообщения СМИ, они были включены во все необходимые дайджесты. Ситуация с "Мемориалом"* - там же речь идет об иске, пока решений каких-то судебных не принималось, поэтому считаем: преждевременно давать какие-то комментарии", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос об отношении президента к обществу "Мемориал"* и к их усилиям по сохранению памяти о репрессиях и исторических этапах развития РФ, Песков отметил, что не думает, что это может быть предметом брифинга.
"Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства. С "Мемориалом"*, насколько известно, давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства - это хорошо известный факт", - добавил Песков.
Писательница Людмила Петрушевская сообщила, что отказалась от звания лауреата Государственной премии в связи с иском генпрокуратуры о ликвидации признанной иноагентом организации "Мемориал"*.
Ранее Генпрокуратура РФ проинформировала, что направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации Международного Мемориала*, а прокуратурой Москвы в Московский городской суд направлено заявление о ликвидации Центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры работают в РФ с нарушениями конституции и других законов. В Верховном суде заявили РИА Новости, что иск о ликвидации "Мемориала"* и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.
*Организация признана в России иностранным агентом