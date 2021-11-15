Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211115/mecheti-1759149362.html
Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье
Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2021
Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье
Общины Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области не испытывают проблем с паспортизацией объектов религиозного назначения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:33
2021-11-15T18:08
троицк
московская область (подмосковье)
рушан аббясов
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20010/01/200100105_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_b94f3f2d33afb70f794f36b8ae62d75d.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Общины Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области не испытывают проблем с паспортизацией объектов религиозного назначения, рассказал РИА Новости зампред Совета муфтиев России (СМР) муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, комментируя ситуацию с мечетью в Троицке.Ранее в соцсетях появилась информация, что администрация Троицка решила признать расположенную в жилом доме мечеть "Абу Бакр" самостроем и в связи с этим ликвидировать.Аббясов отметил, что община в Троицке не входит в ДУМ МО. "На сегодняшний день мы свои общины везде призываем к тому, чтобы все законодательно оформлялось, к тому, чтобы все объекты религиозного назначения проходили паспортизацию и вели все как полагается. &lt;...&gt; За 20 лет работы, и в этом году у нас 15-летие ДУМ МО, мы, безусловно, все эти нюансы уже учитываем и стараемся не допускать такого положения дел", - рассказал муфтий.Принадлежащие же к организации общины с такими проблемами, по его словам, не сталкивались. "Мы консультируем наши общины с первых дней, с момента их регистрации. А потом - уже по факту получения земельных участков, их оформления, и так далее. То есть все в рамках закона о свободе совести и религиозных объединений: этот закон прекрасно регламентирует наши взаимоотношения, и нам нужно ему следовать и реализовывать", - заключил он.Аббясов ранее в беседе с РИА Новости сказал, что в Москве не хватает мечетей не только для мигрантов, но и для местных мусульман, поэтому строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию. Отток приезжих мусульман из столицы, по его словам, также снизил нагрузку на московские мечети.
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759112971.html
троицк
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20010/01/200100105_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_46b2adc2dcb304855583c3584b62aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
троицк, московская область (подмосковье), рушан аббясов, религия
16:33 15.11.2021 (обновлено: 18:08 15.11.2021)
 

Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинарет
Минарет - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Общины Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области не испытывают проблем с паспортизацией объектов религиозного назначения, рассказал РИА Новости зампред Совета муфтиев России (СМР) муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, комментируя ситуацию с мечетью в Троицке.
Ранее в соцсетях появилась информация, что администрация Троицка решила признать расположенную в жилом доме мечеть "Абу Бакр" самостроем и в связи с этим ликвидировать.
Аббясов отметил, что община в Троицке не входит в ДУМ МО. "На сегодняшний день мы свои общины везде призываем к тому, чтобы все законодательно оформлялось, к тому, чтобы все объекты религиозного назначения проходили паспортизацию и вели все как полагается. <...> За 20 лет работы, и в этом году у нас 15-летие ДУМ МО, мы, безусловно, все эти нюансы уже учитываем и стараемся не допускать такого положения дел", - рассказал муфтий.
Принадлежащие же к организации общины с такими проблемами, по его словам, не сталкивались. "Мы консультируем наши общины с первых дней, с момента их регистрации. А потом - уже по факту получения земельных участков, их оформления, и так далее. То есть все в рамках закона о свободе совести и религиозных объединений: этот закон прекрасно регламентирует наши взаимоотношения, и нам нужно ему следовать и реализовывать", - заключил он.
Аббясов ранее в беседе с РИА Новости сказал, что в Москве не хватает мечетей не только для мигрантов, но и для местных мусульман, поэтому строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию. Отток приезжих мусульман из столицы, по его словам, также снизил нагрузку на московские мечети.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 13:43Распространение коронавируса
В Минздраве Подмосковья оценили темпы вакцинации от COVID-19
 
РелигияТроицкМосковская область (Подмосковье)Рушан АббясовРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕС
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Лента новостейМолния
Рынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине заявили, что Россия может лишить Киев безвиза с ЕСРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе