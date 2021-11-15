https://ria.ru/20211115/mecheti-1759149362.html
Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье
Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2021
Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье
Общины Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области не испытывают проблем с паспортизацией объектов религиозного назначения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:33
2021-11-15T16:33
2021-11-15T18:08
троицк
московская область (подмосковье)
рушан аббясов
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20010/01/200100105_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_b94f3f2d33afb70f794f36b8ae62d75d.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Общины Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области не испытывают проблем с паспортизацией объектов религиозного назначения, рассказал РИА Новости зампред Совета муфтиев России (СМР) муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, комментируя ситуацию с мечетью в Троицке.Ранее в соцсетях появилась информация, что администрация Троицка решила признать расположенную в жилом доме мечеть "Абу Бакр" самостроем и в связи с этим ликвидировать.Аббясов отметил, что община в Троицке не входит в ДУМ МО. "На сегодняшний день мы свои общины везде призываем к тому, чтобы все законодательно оформлялось, к тому, чтобы все объекты религиозного назначения проходили паспортизацию и вели все как полагается. <...> За 20 лет работы, и в этом году у нас 15-летие ДУМ МО, мы, безусловно, все эти нюансы уже учитываем и стараемся не допускать такого положения дел", - рассказал муфтий.Принадлежащие же к организации общины с такими проблемами, по его словам, не сталкивались. "Мы консультируем наши общины с первых дней, с момента их регистрации. А потом - уже по факту получения земельных участков, их оформления, и так далее. То есть все в рамках закона о свободе совести и религиозных объединений: этот закон прекрасно регламентирует наши взаимоотношения, и нам нужно ему следовать и реализовывать", - заключил он.Аббясов ранее в беседе с РИА Новости сказал, что в Москве не хватает мечетей не только для мигрантов, но и для местных мусульман, поэтому строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию. Отток приезжих мусульман из столицы, по его словам, также снизил нагрузку на московские мечети.
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759112971.html
троицк
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20010/01/200100105_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_46b2adc2dcb304855583c3584b62aaf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
троицк, московская область (подмосковье), рушан аббясов, религия
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Общины Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области
не испытывают проблем с паспортизацией объектов религиозного назначения, рассказал РИА Новости зампред Совета муфтиев России
(СМР) муфтий Подмосковья Рушан Аббясов
, комментируя ситуацию с мечетью в Троицке
.
Ранее в соцсетях появилась информация, что администрация Троицка решила признать расположенную в жилом доме мечеть "Абу Бакр" самостроем и в связи с этим ликвидировать.
Аббясов отметил, что община в Троицке не входит в ДУМ МО. "На сегодняшний день мы свои общины везде призываем к тому, чтобы все законодательно оформлялось, к тому, чтобы все объекты религиозного назначения проходили паспортизацию и вели все как полагается. <...> За 20 лет работы, и в этом году у нас 15-летие ДУМ МО, мы, безусловно, все эти нюансы уже учитываем и стараемся не допускать такого положения дел", - рассказал муфтий.
Принадлежащие же к организации общины с такими проблемами, по его словам, не сталкивались. "Мы консультируем наши общины с первых дней, с момента их регистрации. А потом - уже по факту получения земельных участков, их оформления, и так далее. То есть все в рамках закона о свободе совести и религиозных объединений: этот закон прекрасно регламентирует наши взаимоотношения, и нам нужно ему следовать и реализовывать", - заключил он.
Аббясов ранее в беседе с РИА Новости сказал, что в Москве
не хватает мечетей не только для мигрантов, но и для местных мусульман, поэтому строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию. Отток приезжих мусульман из столицы, по его словам, также снизил нагрузку на московские мечети.