https://ria.ru/20211115/mecheti-1759149362.html

Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье

Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье - РИА Новости, 15.11.2021

Муфтий ответил на вопрос о конфликте вокруг мечети в Подмосковье

Общины Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области не испытывают проблем с паспортизацией объектов религиозного назначения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:33

2021-11-15T16:33

2021-11-15T18:08

троицк

московская область (подмосковье)

рушан аббясов

религия

религия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Общины Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области не испытывают проблем с паспортизацией объектов религиозного назначения, рассказал РИА Новости зампред Совета муфтиев России (СМР) муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, комментируя ситуацию с мечетью в Троицке.Ранее в соцсетях появилась информация, что администрация Троицка решила признать расположенную в жилом доме мечеть "Абу Бакр" самостроем и в связи с этим ликвидировать.Аббясов отметил, что община в Троицке не входит в ДУМ МО. "На сегодняшний день мы свои общины везде призываем к тому, чтобы все законодательно оформлялось, к тому, чтобы все объекты религиозного назначения проходили паспортизацию и вели все как полагается. <...> За 20 лет работы, и в этом году у нас 15-летие ДУМ МО, мы, безусловно, все эти нюансы уже учитываем и стараемся не допускать такого положения дел", - рассказал муфтий.Принадлежащие же к организации общины с такими проблемами, по его словам, не сталкивались. "Мы консультируем наши общины с первых дней, с момента их регистрации. А потом - уже по факту получения земельных участков, их оформления, и так далее. То есть все в рамках закона о свободе совести и религиозных объединений: этот закон прекрасно регламентирует наши взаимоотношения, и нам нужно ему следовать и реализовывать", - заключил он.Аббясов ранее в беседе с РИА Новости сказал, что в Москве не хватает мечетей не только для мигрантов, но и для местных мусульман, поэтому строительство новых молельных домов поможет улучшить ситуацию. Отток приезжих мусульман из столицы, по его словам, также снизил нагрузку на московские мечети.

https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759112971.html

троицк

московская область (подмосковье)

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троицк, московская область (подмосковье), рушан аббясов, религия