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На заводе в Ставропольском крае разгерметизировалась цистерна с аммиаком
На заводе в Ставропольском крае разгерметизировалась цистерна с аммиаком - РИА Новости, 15.11.2021
На заводе в Ставропольском крае разгерметизировалась цистерна с аммиаком
Разгерметизация неэксплуатируемой цистерны с аммиаком произошла на предприятии "Невинномысский азот" в Ставропольском крае, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:42
2021-11-15T13:02
происшествия
ставропольский край
россия
невинномысск
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Разгерметизация неэксплуатируемой цистерны с аммиаком произошла на предприятии "Невинномысский азот" в Ставропольском крае, сообщило ГУМЧС РФ по региону.По уточненным данным ведомства, произошла локальная разгерметизация цистерны с остаточным содержанием азото-аммиачной газообразной смеси."Пропуск оперативно ликвидирован работниками предприятия. Горения нет. Погибших и пострадавших нет. Угроза для жизни и здоровья населения отсутствует. Всего привлечено: 47 человек, 15 единиц техники", - добавили в ГУМЧС.Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил исследовать состояние воздуха после разгерметизации. "Поручил направить в Невинномысск передвижную лабораторию для проведения исследования состояния воздуха. Ситуацию держу на контроле", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.По его словам, инцидент произошёл вдали от городской застройки.
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происшествия, ставропольский край, россия, невинномысск, владимир владимиров
10:42 15.11.2021 (обновлено: 13:02 15.11.2021)
 
На заводе в Ставропольском крае разгерметизировалась цистерна с аммиаком

Разгерметизация цистерны с аммиаком произошла на заводе в Невинномысске

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Разгерметизация неэксплуатируемой цистерны с аммиаком произошла на предприятии "Невинномысский азот" в Ставропольском крае, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
"В 9.10 в понедельник, АО "Невинномысский АЗОТ", цех №1 "Б", на открытой территории произошла разгерметизация неэксплуатируемой цистерны с аммиаком емкостью 50 кубических метров. Проводится охлаждение цистерны", - говорится в сообщении.
По уточненным данным ведомства, произошла локальная разгерметизация цистерны с остаточным содержанием азото-аммиачной газообразной смеси.
"Пропуск оперативно ликвидирован работниками предприятия. Горения нет. Погибших и пострадавших нет. Угроза для жизни и здоровья населения отсутствует. Всего привлечено: 47 человек, 15 единиц техники", - добавили в ГУМЧС.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил исследовать состояние воздуха после разгерметизации.
"Поручил направить в Невинномысск передвижную лабораторию для проведения исследования состояния воздуха. Ситуацию держу на контроле", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, инцидент произошёл вдали от городской застройки.
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ПроисшествияСтавропольский крайРоссияНевинномысскВладимир Владимиров
 
 
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