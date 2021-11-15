https://ria.ru/20211115/mchs-1759068108.html

На заводе в Ставропольском крае разгерметизировалась цистерна с аммиаком

На заводе в Ставропольском крае разгерметизировалась цистерна с аммиаком - РИА Новости, 15.11.2021

На заводе в Ставропольском крае разгерметизировалась цистерна с аммиаком

Разгерметизация неэксплуатируемой цистерны с аммиаком произошла на предприятии "Невинномысский азот" в Ставропольском крае, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:42

2021-11-15T10:42

2021-11-15T13:02

происшествия

ставропольский край

россия

невинномысск

владимир владимиров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg

ПЯТИГОРСК, 15 ноя - РИА Новости. Разгерметизация неэксплуатируемой цистерны с аммиаком произошла на предприятии "Невинномысский азот" в Ставропольском крае, сообщило ГУМЧС РФ по региону.По уточненным данным ведомства, произошла локальная разгерметизация цистерны с остаточным содержанием азото-аммиачной газообразной смеси."Пропуск оперативно ликвидирован работниками предприятия. Горения нет. Погибших и пострадавших нет. Угроза для жизни и здоровья населения отсутствует. Всего привлечено: 47 человек, 15 единиц техники", - добавили в ГУМЧС.Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил исследовать состояние воздуха после разгерметизации. "Поручил направить в Невинномысск передвижную лабораторию для проведения исследования состояния воздуха. Ситуацию держу на контроле", - написал Владимиров в своем аккаунте в Instagram.По его словам, инцидент произошёл вдали от городской застройки.

https://ria.ru/20211111/zavod-1758541186.html

ставропольский край

россия

невинномысск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, россия, невинномысск, владимир владимиров