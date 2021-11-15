Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора
Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора Берни Сандерса
© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Основатель компании Tesla Илон Маск намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых.
В субботу сенатор опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором говорится о необходимости, чтобы "очень богатые выплачивали свою справедливую долю".
"Хочешь, чтобы я продал еще акций, Берни? Только скажи...", - написал миллиардер в комментариях под твитом Сандерса.
Кроме того, Маск ответил, что "все время забывает, что сенатор еще жив".
В четверг Илон Маск продал 4,5 миллиона своих акций компании Tesla на общую сумму примерно в 5 миллиардов долларов.
Ранее бизнесмен обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров", суть которого во взимании налога с роста состояния. Он предложил продать 10% своих акций Tesla, объяснив, что у него нет другого способа заплатить этот налог.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
12 ноября, 18:28В миреМаск продал часть акций Tesla, чтобы заплатить налоги