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Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора

Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора - РИА Новости, 15.11.2021

Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора

Основатель компании Tesla Илон Маск намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T01:51

2021-11-15T01:51

2021-11-15T01:51

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tesla motors

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Основатель компании Tesla Илон Маск намекнул на новые продажи своих акций компании в ответ на требование сенатора США Берни Сандерса обложить налогами сверхбогатых.В субботу сенатор опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором говорится о необходимости, чтобы "очень богатые выплачивали свою справедливую долю".Кроме того, Маск ответил, что "все время забывает, что сенатор еще жив".В четверг Илон Маск продал 4,5 миллиона своих акций компании Tesla на общую сумму примерно в 5 миллиардов долларов.Ранее бизнесмен обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров", суть которого во взимании налога с роста состояния. Он предложил продать 10% своих акций Tesla, объяснив, что у него нет другого способа заплатить этот налог.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/mask-1758817995.html

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в мире, технологии, сша, калифорния, tesla motors, берни сандерс, илон маск