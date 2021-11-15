https://ria.ru/20211115/marker-1759041273.html

Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"

Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера" - РИА Новости, 15.11.2021

Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"

Российский роботизированный комплекс "Маркер" получил возможность автономной транспортировки грузов, что открывает перспективы использования его в качестве... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T01:06

2021-11-15T01:06

2021-11-15T01:11

технологии

дмитрий рогозин

роскосмос

фонд перспективных исследований

нпо "андроидная техника"

алексей богданов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский роботизированный комплекс "Маркер" получил возможность автономной транспортировки грузов, что открывает перспективы использования его в качестве "курьера", складского рабочего или для эвакуации раненых с поля боя, рассказал РИА Новости главный конструктор-руководитель лаборатории НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов."В рамках работы над проектом "Маркер" ведется отработка технологии транспортировки грузов в автономном режиме. В качестве груза могут быть использованы грузовые контейнеры, специализированные капсулы для эвакуации раненых, оснащенные системой жизнеобеспечения, емкости с топливом и многое другое. Робототехническая платформа может самостоятельно выполнять погрузку и разгрузку контейнеров и доставку в обозначенную точку согласно маршрутного задания", - рассказал он.По словам Богданова, такие системы в перспективе могут быть использованы для автоматизации складских работ и автономного обеспечения грузами удаленных подразделений Минобороны РФ, объектов инфраструктуры госкорпораций или частных организаций.Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн может оснащаться различным вооружением.Ранее сообщалось, что проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.

https://ria.ru/20211109/marker-1758151840.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, дмитрий рогозин, роскосмос, фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", алексей богданов