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Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера" - РИА Новости, 15.11.2021
Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
Российский роботизированный комплекс "Маркер" получил возможность автономной транспортировки грузов, что открывает перспективы использования его в качестве... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T01:06
2021-11-15T01:11
технологии
дмитрий рогозин
роскосмос
фонд перспективных исследований
нпо "андроидная техника"
алексей богданов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский роботизированный комплекс "Маркер" получил возможность автономной транспортировки грузов, что открывает перспективы использования его в качестве "курьера", складского рабочего или для эвакуации раненых с поля боя, рассказал РИА Новости главный конструктор-руководитель лаборатории НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов."В рамках работы над проектом "Маркер" ведется отработка технологии транспортировки грузов в автономном режиме. В качестве груза могут быть использованы грузовые контейнеры, специализированные капсулы для эвакуации раненых, оснащенные системой жизнеобеспечения, емкости с топливом и многое другое. Робототехническая платформа может самостоятельно выполнять погрузку и разгрузку контейнеров и доставку в обозначенную точку согласно маршрутного задания", - рассказал он.По словам Богданова, такие системы в перспективе могут быть использованы для автоматизации складских работ и автономного обеспечения грузами удаленных подразделений Минобороны РФ, объектов инфраструктуры госкорпораций или частных организаций.Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн может оснащаться различным вооружением.Ранее сообщалось, что проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
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технологии, дмитрий рогозин, роскосмос, фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", алексей богданов
01:06 15.11.2021 (обновлено: 01:11 15.11.2021)
 
Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"

Российский робот "Маркер" получил возможность автономной транспортировки грузов

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкРобот "Маркер"
Робот Маркер - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский роботизированный комплекс "Маркер" получил возможность автономной транспортировки грузов, что открывает перспективы использования его в качестве "курьера", складского рабочего или для эвакуации раненых с поля боя, рассказал РИА Новости главный конструктор-руководитель лаборатории НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.
"В рамках работы над проектом "Маркер" ведется отработка технологии транспортировки грузов в автономном режиме. В качестве груза могут быть использованы грузовые контейнеры, специализированные капсулы для эвакуации раненых, оснащенные системой жизнеобеспечения, емкости с топливом и многое другое. Робототехническая платформа может самостоятельно выполнять погрузку и разгрузку контейнеров и доставку в обозначенную точку согласно маршрутного задания", - рассказал он.
По словам Богданова, такие системы в перспективе могут быть использованы для автоматизации складских работ и автономного обеспечения грузами удаленных подразделений Минобороны РФ, объектов инфраструктуры госкорпораций или частных организаций.
Робот "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн может оснащаться различным вооружением.
Ранее сообщалось, что проведено тестирование робототехнической платформы "Маркер" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
Мобильная робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 04:04Наука
Разработчик рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
 
ТехнологииДмитрий РогозинРоскосмосФонд перспективных исследованийНПО "Андроидная техника"Алексей Богданов
 
 
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