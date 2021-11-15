https://ria.ru/20211115/mali-1759169140.html
В МИД Франции заявили о возможности введения санкций против Мали
В МИД Франции заявили о возможности введения санкций против Мали - РИА Новости, 15.11.2021
В МИД Франции заявили о возможности введения санкций против Мали
Европейский союз может ввести санкции против Мали из-за того, что власти этой страны, по мнению Брюсселя, не придерживаются переходного демократического... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:53
2021-11-15T17:53
2021-11-15T17:53
в мире
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бамако
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мид франции
жан-ив ле дриан
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Европейский союз может ввести санкции против Мали из-за того, что власти этой страны, по мнению Брюсселя, не придерживаются переходного демократического процесса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан."Сегодня утром министры иностранных дел ЕС обсудили введение санкции против властей Мали, которые не реализуют демократический переходный процесс", - сказал французский министр журналистам в Брюсселе.По его словам, обсуждение этого вопроса инициировала Франция в качестве ответа на запрос Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). "Министры проявили солидарность и твердость в этом вопросе, который был поднят Францией и получил поддержку", - добавил французский министр.Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
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в мире, мали, бамако, франция, мид франции, жан-ив ле дриан
В МИД Франции заявили о возможности введения санкций против Мали
МИД Франции: ЕС введет санкции против Мали из-за отсутствия там демократических процессов