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Глава МИД Мали рассчитывает на скорый визит Лаврова в страну
Глава МИД Мали рассчитывает на скорый визит Лаврова в страну - РИА Новости, 15.11.2021
Глава МИД Мали рассчитывает на скорый визит Лаврова в страну
Мали надеется, что визит в страну главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп, посетивший... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:40
2021-11-15T16:05
в мире
мали
москва
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мали надеется, что визит в страну главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп, посетивший Москву с визитом."Мы желаем, чтобы это случилось как можно скорее. Это (наш) друг. Я думаю, что крайне важно, чтобы он смог приехать. Как только мы вернемся в Бамако, мы согласуем лучшее время (для визита – ред.), и мы также узнаем возможности министра. Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы он мог посетить нас, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте и рассмотреть вместе с нами пути ее улучшения", - заявил Диоп.По его словам, повестку переговоров пока не согласовывали."Мы надеемся поделиться с ним (с Лавровым – ред.) проблемами, которые у нас есть, и нашими реалиями. Я верю, что в свете этих реалий мы, безусловно, сможем рассчитывать на российского партнера, гораздо более надежного, гораздо лучше понимающего наши трудности, а также способного продолжать сотрудничать с нами, чтобы стабилизировать Мали, чтобы иметь возможность помочь нам более полно в рамках борьбы с терроризмом", - отметил Диоп.Министр отметил, что "Россия смогла поработать на других театрах военных действий, чтобы иметь возможность принимать определенные ответные меры". Диоп подчеркнул, что Мали - это "дамба в борьбе с терроризмом", и если ее прорвет, под угрозой окажется не только Мали, но и безопасность всего региона.Мали также рассчитывает на визит российской делегации по экономическому сотрудничеству. По словам Диопа, Бамако и Москва могут сотрудничать в различных областях, в том числе в области энергетики, горнодобывающей промышленности, в агропродовольственном секторе или в инфраструктуре."В рамках Сочинского форума, в рамках сотрудничества Россия-Африка создана группа Ассоциации экономического партнерства, которая уже посетила Мали. (В ходе визита в Москву) я также получил заверения, что эта команда готова приехать и поработать с нами", - сообщил Диоп.По мнению министра, важно связать эту команду с малийскими работодателями и бизнесменами, чтобы они могли двигаться в направлении рамочной основы для экономических обменов между странами, чтобы понять, как работать, используя российский опыт и знания и в этой области.Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.Полный текст интервью главы МИД Мали &gt;&gt;
https://ria.ru/20211112/iskopaemye-1758841672.html
https://ria.ru/20211115/baza-1759043744.html
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в мире, мали, москва, россия
15:40 15.11.2021 (обновлено: 16:05 15.11.2021)
 
Глава МИД Мали рассчитывает на скорый визит Лаврова в страну

Глава МИД Мали: мы желаем, чтобы визит Лаврова состоялся как можно скорее

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мали надеется, что визит в страну главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп, посетивший Москву с визитом.
"Мы желаем, чтобы это случилось как можно скорее. Это (наш) друг. Я думаю, что крайне важно, чтобы он смог приехать. Как только мы вернемся в Бамако, мы согласуем лучшее время (для визита – ред.), и мы также узнаем возможности министра. Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы он мог посетить нас, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на месте и рассмотреть вместе с нами пути ее улучшения", - заявил Диоп.
По его словам, повестку переговоров пока не согласовывали.
"Мы надеемся поделиться с ним (с Лавровым – ред.) проблемами, которые у нас есть, и нашими реалиями. Я верю, что в свете этих реалий мы, безусловно, сможем рассчитывать на российского партнера, гораздо более надежного, гораздо лучше понимающего наши трудности, а также способного продолжать сотрудничать с нами, чтобы стабилизировать Мали, чтобы иметь возможность помочь нам более полно в рамках борьбы с терроризмом", - отметил Диоп.
Министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулаи Диоп - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Мали также рассчитывает на визит российской делегации по экономическому сотрудничеству. По словам Диопа, Бамако и Москва могут сотрудничать в различных областях, в том числе в области энергетики, горнодобывающей промышленности, в агропродовольственном секторе или в инфраструктуре.
"В рамках Сочинского форума, в рамках сотрудничества Россия-Африка создана группа Ассоциации экономического партнерства, которая уже посетила Мали. (В ходе визита в Москву) я также получил заверения, что эта команда готова приехать и поработать с нами", - сообщил Диоп.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
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По мнению министра, важно связать эту команду с малийскими работодателями и бизнесменами, чтобы они могли двигаться в направлении рамочной основы для экономических обменов между странами, чтобы понять, как работать, используя российский опыт и знания и в этой области.
Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
Полный текст интервью главы МИД Мали >>
 
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