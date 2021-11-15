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Путин рассказал Макрону о жестких действиях польских пограничников
Путин рассказал Макрону о жестких действиях польских пограничников - РИА Новости, 15.11.2021
Путин рассказал Макрону о жестких действиях польских пограничников
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений и международной... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T21:50
2021-11-15T22:29
белоруссия
франция
владимир путин
евросоюз
александр лукашенко
эммануэль макрон
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, включая тяжелую ситуацию на границе Белоруссии со странами Евросоюза, сообщили в пресс-службе Кремля.Как уточнил источник в Елисейском дворце, вся беседа продолжалась 1 час 45 минут, и Белоруссия стала ее главной темой. Так, Путин и Макрон согласились в необходимости деэскалации миграционного кризиса. Кроме того, они подтвердили, что газ не может стать заложником этой ситуации. Как отметил источник, президент России заявил своему коллеге, что понимает необходимость положить конец кризису на границе.Собеседники также обсудили ситуацию на востоке Украины, рост военной активности стран НАТО в черноморском регионе, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, обстановку в Ливии и Мали.Кроме того, в понедельник вечером стало известно, что ситуацию на границах Белоруссии по телефону обсудили президент республики Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.Как сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, они говорили о необходимости оказать гуманитарную помощь беженцам и мигрантам, находящимся на границе.По данным Telegram-канала "Пул первого", близкого к пресс-службе Лукашенко, разговор продолжался около 50 минут, собеседники "договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации".Ситуация на границеЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211115/granitsa-1759143707.html
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белоруссия, франция, владимир путин, евросоюз, александр лукашенко, эммануэль макрон, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:50 15.11.2021 (обновлено: 22:29 15.11.2021)
 

Путин рассказал Макрону о жестких действиях польских пограничников

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, включая тяжелую ситуацию на границе Белоруссии со странами Евросоюза, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии", — говорится в сообщении.
Как уточнил источник в Елисейском дворце, вся беседа продолжалась 1 час 45 минут, и Белоруссия стала ее главной темой. Так, Путин и Макрон согласились в необходимости деэскалации миграционного кризиса. Кроме того, они подтвердили, что газ не может стать заложником этой ситуации. Как отметил источник, президент России заявил своему коллеге, что понимает необходимость положить конец кризису на границе.
Собеседники также обсудили ситуацию на востоке Украины, рост военной активности стран НАТО в черноморском регионе, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, обстановку в Ливии и Мали.
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Кроме того, в понедельник вечером стало известно, что ситуацию на границах Белоруссии по телефону обсудили президент республики Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.
Как сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, они говорили о необходимости оказать гуманитарную помощь беженцам и мигрантам, находящимся на границе.
По данным Telegram-канала "Пул первого", близкого к пресс-службе Лукашенко, разговор продолжался около 50 минут, собеседники "договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации".

Ситуация на границе

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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БелоруссияФранцияВладимир ПутинЕвросоюзАлександр ЛукашенкоЭммануэль МакронРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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