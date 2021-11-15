https://ria.ru/20211115/makron-1759203072.html

Путин рассказал Макрону о жестких действиях польских пограничников

Путин рассказал Макрону о жестких действиях польских пограничников - РИА Новости, 15.11.2021

Путин рассказал Макрону о жестких действиях польских пограничников

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений и международной... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T21:50

2021-11-15T21:50

2021-11-15T22:29

белоруссия

франция

владимир путин

евросоюз

александр лукашенко

эммануэль макрон

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, обсудив актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, включая тяжелую ситуацию на границе Белоруссии со странами Евросоюза, сообщили в пресс-службе Кремля.Как уточнил источник в Елисейском дворце, вся беседа продолжалась 1 час 45 минут, и Белоруссия стала ее главной темой. Так, Путин и Макрон согласились в необходимости деэскалации миграционного кризиса. Кроме того, они подтвердили, что газ не может стать заложником этой ситуации. Как отметил источник, президент России заявил своему коллеге, что понимает необходимость положить конец кризису на границе.Собеседники также обсудили ситуацию на востоке Украины, рост военной активности стран НАТО в черноморском регионе, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, обстановку в Ливии и Мали.Кроме того, в понедельник вечером стало известно, что ситуацию на границах Белоруссии по телефону обсудили президент республики Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель.Как сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, они говорили о необходимости оказать гуманитарную помощь беженцам и мигрантам, находящимся на границе.По данным Telegram-канала "Пул первого", близкого к пресс-службе Лукашенко, разговор продолжался около 50 минут, собеседники "договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации".Ситуация на границеЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко отметил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759143707.html

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759183050.html

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франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, франция, владимир путин, евросоюз, александр лукашенко, эммануэль макрон, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии