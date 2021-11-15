https://ria.ru/20211115/makeeva-1759112484.html
Покорил порядочностью: Макеева рассказала о сильных сторонах Малькова
Покорил порядочностью: Макеева рассказала о сильных сторонах Малькова - РИА Новости, 15.11.2021
Покорил порядочностью: Макеева рассказала о сильных сторонах Малькова
Анастасия Макеева в Instagram рассказала, чем ее покорил супруг Роман Мальков. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:00
2021-11-15T14:00
2021-11-15T14:00
шоубиз
шоу-бизнес
анастасия макеева
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748177383_0:22:3080:1754_1920x0_80_0_0_992ae531b6f6ffa0d22ca927c4ce9185.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Анастасия Макеева в Instagram рассказала, чем ее покорил супруг Роман Мальков.Она отметила, что они с мужем не ссорятся, но "много разговаривают и спорят".Также Макеева стала интриговать подписчиков новостями о своей беременности. Так, на одно из утверждений поклонника о скором прибавлении в семействе Анастасия ответила: "Мы знаем".Сейчас работу в театре и выступления на концертах певица совмещает с инвестированием – звезда много времени проводит в Турции, где, по ее словам, у нее четыре квартиры.Свадьба Макеевой и Малькова сопровождалась скандалами: ради артистки Роман ушел из семьи с четырьмя детьми. Долгое время экс-супруга Светлана пыталась добиться от Малькова алиментов, а Анастасия жаловалась на проблемы со здоровьем из-за травли в социальных сетях.Сын Малькова Андрей стал жить вместе с мачехой и отцом: по словам мальчика, с артисткой у него отношения лучше, чем с собственной матерью.
https://ria.ru/20211101/malkov-1757194814.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748177383_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c1093908a689d2158a0236af19e68cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анастасия макеева, знаменитости
Покорил порядочностью: Макеева рассказала о сильных сторонах Малькова
Анастасия Макеева рассказала о порядочности и заботливости Романа Малькова
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Анастасия Макеева в Instagram рассказала
, чем ее покорил супруг Роман Мальков.
"Более заботливого и порядочного мужчины я не встречала", – написала певица.
Она отметила, что они с мужем не ссорятся, но "много разговаривают и спорят".
Также Макеева стала интриговать подписчиков новостями о своей беременности. Так, на одно из утверждений поклонника о скором прибавлении в семействе Анастасия ответила: "Мы знаем".
Сейчас работу в театре и выступления на концертах певица совмещает с инвестированием – звезда много времени проводит в Турции, где, по ее словам, у нее четыре квартиры.
Свадьба Макеевой и Малькова сопровождалась скандалами: ради артистки Роман ушел из семьи с четырьмя детьми. Долгое время экс-супруга Светлана пыталась добиться от Малькова алиментов, а Анастасия жаловалась на проблемы со здоровьем из-за травли в социальных сетях.
Сын Малькова Андрей стал жить вместе с мачехой и отцом: по словам мальчика, с артисткой у него отношения лучше
, чем с собственной матерью.