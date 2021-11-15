https://ria.ru/20211115/makeeva-1759112484.html

Покорил порядочностью: Макеева рассказала о сильных сторонах Малькова

Покорил порядочностью: Макеева рассказала о сильных сторонах Малькова - РИА Новости, 15.11.2021

Покорил порядочностью: Макеева рассказала о сильных сторонах Малькова

Анастасия Макеева в Instagram рассказала, чем ее покорил супруг Роман Мальков. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:00

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Анастасия Макеева в Instagram рассказала, чем ее покорил супруг Роман Мальков.Она отметила, что они с мужем не ссорятся, но "много разговаривают и спорят".Также Макеева стала интриговать подписчиков новостями о своей беременности. Так, на одно из утверждений поклонника о скором прибавлении в семействе Анастасия ответила: "Мы знаем".Сейчас работу в театре и выступления на концертах певица совмещает с инвестированием – звезда много времени проводит в Турции, где, по ее словам, у нее четыре квартиры.Свадьба Макеевой и Малькова сопровождалась скандалами: ради артистки Роман ушел из семьи с четырьмя детьми. Долгое время экс-супруга Светлана пыталась добиться от Малькова алиментов, а Анастасия жаловалась на проблемы со здоровьем из-за травли в социальных сетях.Сын Малькова Андрей стал жить вместе с мачехой и отцом: по словам мальчика, с артисткой у него отношения лучше, чем с собственной матерью.

https://ria.ru/20211101/malkov-1757194814.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анастасия макеева, знаменитости