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https://ria.ru/20211115/lukashenko-1759080710.html
Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море
Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море - РИА Новости, 15.11.2021
Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили происходящее в Черном море. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:41
2021-11-15T15:56
в мире
александр лукашенко
черное море
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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили происходящее в Черном море."Посмотрите, что &lt;…&gt; делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море", — цитирует белорусского лидера его сайт.По мнению Лукашенко, западные страны специально накаляют обстановку в регионе."Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", — заключил глава республики.Две недели назад в черноморскую акваторию зашел флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Он побывал в Батуми, а затем принял участие в учениях PASSEX — вместе с кораблями Турции, Румынии и Украины отработал взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО. За маневрами наблюдали силы и средства Черноморского флота России.В российском Минобороны истинной целью учений назвали освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. В МИД действия США и НАТО расценили как очередную попытку испытать Россию на прочность и предупредили, что это "игра с огнем".
https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html
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в мире, александр лукашенко, черное море
11:41 15.11.2021 (обновлено: 15:56 15.11.2021)
 
Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море

Лукашенко и Путин обсудили действия кораблей НАТО в Черном море

© Фото : @USNavyEurope/TwitterКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили происходящее в Черном море.
"Посмотрите, что <…> делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море", — цитирует белорусского лидера его сайт.
По мнению Лукашенко, западные страны специально накаляют обстановку в регионе.
"Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", — заключил глава республики.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 08:00
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
Две недели назад в черноморскую акваторию зашел флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Он побывал в Батуми, а затем принял участие в учениях PASSEX — вместе с кораблями Турции, Румынии и Украины отработал взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО. За маневрами наблюдали силы и средства Черноморского флота России.
В российском Минобороны истинной целью учений назвали освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. В МИД действия США и НАТО расценили как очередную попытку испытать Россию на прочность и предупредили, что это "игра с огнем".
Подъем флага на корабле Маунт Уитни ВМС США - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
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В миреАлександр ЛукашенкоЧерное море
 
 
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