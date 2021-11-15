https://ria.ru/20211115/lukashenko-1759080710.html

Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море

Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море - РИА Новости, 15.11.2021

Лукашенко обсудил с Путиным поведение США и НАТО в Черном море

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили происходящее в Черном море. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:41

2021-11-15T11:41

2021-11-15T15:56

в мире

александр лукашенко

черное море

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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили происходящее в Черном море."Посмотрите, что <…> делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море", — цитирует белорусского лидера его сайт.По мнению Лукашенко, западные страны специально накаляют обстановку в регионе."Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", — заключил глава республики.Две недели назад в черноморскую акваторию зашел флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Он побывал в Батуми, а затем принял участие в учениях PASSEX — вместе с кораблями Турции, Румынии и Украины отработал взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО. За маневрами наблюдали силы и средства Черноморского флота России.В российском Минобороны истинной целью учений назвали освоение предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. В МИД действия США и НАТО расценили как очередную попытку испытать Россию на прочность и предупредили, что это "игра с огнем".

https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html

https://ria.ru/20211114/krym-1758794797.html

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, александр лукашенко, черное море